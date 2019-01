Calcio D, il Santarcangelo nuovamente sconfitto: stavolta a passare è il Campobasso (2-0)

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 18:31 - 16 Gennaio 2019

Il tecnico del Santarcangelo Daniele Galloppa.

Il Santarcangelo cade nuovamente, questa volta in trasferta (si è giocato a Trivento perc h l'inagibilità del Selvapiana) contro il Campobasso per 2-0 aggravando la sua posizione di classifica: ora è quartultimo alla pari con l'Avezzano. Nel primo tempo gli ospiti vanno ripetutamente vicino al gol giocando decisamente meglio. Le occasioni sono per Bondoli (5′), Bernardi (18′), Corvino (32′). Solo evita il vantaggio degli ospiti. Poi Fabbri e Peroni fanno venire i brividi alla difesa di casa. Le azioni offensive rossoblù si svolgono sull’asse Giacobbe-Cogliati che però nel primo tempo non riescono a pungere.

Nella ripresa un travolgente Alessandro firma l’1 a 0 al 47′ dopo uno scambio con Giacobbe. Dieci minuti dopo altra occasione per il Campobasso con Salvatori. Al 59′ i Lupi potrebbero già chiudere il match grazie al rigore per l’atterramento di Salvatori. Ma dal dischetto Alessandro si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Tutto rimandato ai primi minuti del recupero. Nel recupero Cogliati sfrutta nel migliore dei modi l’assist di Tommasini. Il match si chiude qui.

Intanto giovedì il vicepresidente Stasa Hefti terrà un conferenza stampa nella sala stampa dello stadio Valentino Mazzola. Durante l’incontro sarà anche annunciato un nuovo ingresso nell’organigramma tecnico.

IL TABELLINO

CAMPOBASSO: Sposito, Antonelli, Danucci, Alessandro, La Barba, Magri, Lo Bello, Marchetti, Di Lauri, Cogliati, Giacobbe.

A disp. Cutrupi, Di Pierri, Minchillo, Ranelli, Calzola, Tommasini, Salvatori, Allocca, Di Paolo, All. Bagatti.

SANTARCANGELO: Battistini, Aristei, Fabbri, Dhamo, Corvino, Bondioli, Peroni, Pigozzi, Falomi, Fuchi, Bernardi. A disp. Forti, Guglielmi, Bencivenga, Sapori, Moroni, Nasini. All. Abbondanza

ARBITRO: Zucchetti di Fologno (Minafra e Ticani di Roma)

RISULTATI Campobasso - Santarcangelo 2-0; Castelfidardo - Avezzano 0-3, Isernia - Recanatese 0-0, Montegiorgio-Francavilla 1-0, Real Giulianova-Sammaurese 1-0, San Nicolò Notaresco-Agnonese 1-0, Savignanese-Jesina 1-0, Vastese-Sangiustese 0-1, Pineto-Forl' 1-2, Cesena-Matelica 2-1.

CLASSIFICA Cesena 50, Matelica 40, San Nicolò Notaresco 39, Sangiustese 37, Recanatese 34, Pineto 33, Montegiorgio 32, Francavilla, Sammaurese 31, Savignanese 28, Campobasso 27, Vastese 26, Real Giulianova 25, Forlì', Jesina 23, Avezzano, Santarcangelo 21, Isernia 19, Agnonese 17, Castelfidardo 13.