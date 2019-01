Calcio D, la Sammaurese ancora vincente: espugna il campo del Real Giulianova

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:40 - 16 Gennaio 2019

La Sammaurese ha vinto la seconda partita di fila.

Altra perla per la formazione di Mastronicola che dopo la vittoria con la Vastese esulta anche nel turno infrasettimanale espugnanod il campo del Real Giulianova e fa un altro passo avanti in classifica verso la salvezza che dista ancora 12 punti. La Sammaurese ha giocato una partita di grande attenzione non concedendo nulla al pericoloso avversario e colpendo nella parte finale della partita con Pieri.

La prima vera occasione è per i padroni di casa che colpiscono la traversa al 23' con Napolano. Il Giulianova preme, la retroguardia di Mastronicola è ben organizzata e non corre troppi rischi. Nei minuti di recupero Zuppardo in contropiede si presenta in area e con un diagonale velenoso fa sfiora il palo.

La seconda parte di gara ricalca un po' la prima fino al momento in cui lo stratega Mastronicola con due mosse fa scacco matto. Nuova energia in avanti con Pieri e Diop ed il primo risponde all'appello come lo studente da 30 e lode. Al 79' angolo di Santoni e Pieri di testa non perdona. E' la giocata decisiva, il gol che vale il sacco di Giulianova. Nella parte finale del match la Sammaurese non ha corso grossi rischi. E adesso col morale a mille verso il super derby col Cesena.

REAL GIULIANOVA-SAMMAURESE 0-1

REAL GIULIANOVA: Pagliarini, Del Grosso, Ferrini, Fuschi, De Fabritis, Balducci, Di Paolo, Gori, Torelli, Napolano, Antonelli A disp: Pica, Rinaldi, Ricchioni, Splendiani, Cipriani, D'Andrea, Crisci, Mora, Staffelli All Stallone

SAMMAURESE: Baldassarri, Maioli, Sapucci, Rosini, Santoni, Lombardi N, Lombardi L, Scarponi, Zuppardo (72' Diop), Bonandi (67' Pieri), Louati A disp: Hysa, Soumahin, Giuia, Alberighi, Merciari, Toromani, Diop, Buscè, Pieri All Mastronicola.

Marcatori: 79' Pieri

Ammoniti: Maioli, Merciari