Calcio D, la Savignanese batte la Jesina con una rete di Noschese

Sport

Rimini

| 17:16 - 16 Gennaio 2019

La Savignanese ha piegato la Jesina per 1-0.





Successo a Martorano per la Savignanese sulla Jesina (doppia vittoria sui marchigiani). Un inizio di 2019 stupendo per la squadra di Farneti: sette punti in tre giornate. Vittoria col Santarcangelo, pareggio a Forlì e nel turno infrasettimanale di mercoledì successo in trasferta con la Jesina. Un hurrà importante che permette di tenersi ancora più lontano dalle forche caudine ed ottenuta con la solita cattiveria agonistica.

Subito occasioni da entrambe le parti. L'attacco della Savignanese gira bene e Noschese e Ballardini si fanno parare le loro conclusioni. Per i marchigiani Cruz e Ricci non calibranobene la mira. Al 21' Peluso impegna Anconetani, sulla respinta Scarponi non ci arriva per un soffio. Poco dopo Pazzini interviene perfettamente in uscita su Cruz. Nel finale Noschese con un'imperiosa incornata permette alla Savignanese di mettere la freccia.

In avvio di ripresa Noschese prova a fare il diavolo a quattro, l'occasione però è per Trudo che vede il suo tiro salvato sulla linea da un grandissimo Rossi. Peluso sfiora l'incrocio, poi è il neo entrato Villanova a cercare il colpo.

Le due squadre lottano su ogni palla, Peluso (69') e Vandi di testa da pochi passi provano a chiuderla, ma la cosa più importante è che laformazione di Farneti tenga bene palla e si prende di forza questi tre punti. Stop che pesa in classifica per i marchigiani: la Savignanese si allontana a +5 e la Jesina



IL TABELLINO



SAVIGNANESE-JESINA 1-0

SAVIGNANESE: Pazzini, Guidi, Gregorio, Brighi, Peluso (84' Albini), Noschese (80' Turci), Scarponi (60' Tamagnini), Vandi, Giacobbi, Rossi, Ballardini A disp Dall'Ara, Battistini, Tamagnini, Brigliadori, Pancotti, Albini, Manuzzi, Turci All Farneti

JESINA: Anconetani, Martedì (Fracassini), Pasqualini, Marini (81' Nonni), Riccio, Bordo (50' Ceccuzzi), Trudo, Yabrè, Cruz (58' Bubalo), Ricci (50' Villanova), Cameruccio A disp: Perez Gomez, Nonni, Fracassini, Ceccuzzi, Matinata, Bubalo, Zannini, Villanova, Magnanelli All Ciampelli

Marcatori: 44' Noschese

Ammoniti: Giacobbi, Riccio, Guidi, Nonni