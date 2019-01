Apre a Rimini scuola con lezioni in lingua inglese e innovativo metodo di insegnamento

Attualità

| 17:01 - 16 Gennaio 2019

International school of Rimini.

Un curriculum rivoluzionario per la International school of Rimini, un nuovo istituto scolastico che ha posto le sue radici in Romagna, nello storico vicolo santa Chiara nel cuore della Rimini romana, nata per trasmettere i saperi con un approccio montessoriano, dove l'allievo è posto al centro, e dove si cerca di far emergere le propensioni del singolo individuo. Le materie di studio vengono trasmesse in maniera stimolante, dando l'opportunità agli studenti di aprirsi a nuove occasioni di apprendimento, acquisire sicurezza in se stessi e avere tutti gli strumenti per comprendere il mondo che li circonda e affrontarlo con le giuste skills. Anche chi da fuori si trasferisse in zona può trovare una scuola dall'impostazione internazionale, dove le lezioni si tengono in lingua inglese ad esclusione, ovviamente, delle lezioni di italiano. L'obiettivo è che i bambini imparino ad esprimersi con disinvoltura in entrambe le lingue.

“Una scuola che accompagna gli iscritti dall'asilo alle scuole superiori, seguendo il know how della international school di Bologna, attiva già dal 2002, con uno staff di 80 professionisti. Per aprire la mente dei propri allievi, l'istituto riminese organizza incontri ed uscite costruttive al fine di offrire opportunità d'ampio raggio. La mission della Scuola Internazionale di Rimini è quella di formare, dal punto di vista educativo, studenti che possano sentirsi parte proattiva della società globale del futuro. Gli studenti della scuola primaria studiano sei discipline: scienze, matematica, educazione personale, sociale e fisica, studi sociali, lingua, discipline artistiche: musica, arti visive e le nuove tecnologie. Tutte le discipline scolastiche vengono insegnate da docenti madrelingua inglese, accreditati dal CIS, e da una docente italiana per l'insegnamento dell’italiano scritto e parlato.

L'orario scolastico è dalle 8.45 alle 15.30 dal lunedì al venerdì con possibilità di prolungare fino alle 16.30,” -ci spiega Filippo Testoni, il business manager degli istituti di Bologna e Rimini. - In questo suo primo anno di vita a Rimini stiamo ospitando una classe di materna e una di prima elementare (Grade 1). Il ciclo scolastico si completerà successivamente con le medie e le superiori (Grade 12), rilasciando il diploma IB (IBO), qualificazione riconosciuta su scala internazionale, valida per l’ammissione universitaria in più di 80 paesi al mondo, uscendo madrelingua inglese ed italiano”.



In audio intervista al dr. Filippo Testoni