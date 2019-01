Dalla matematica all'italiano, ecco gli studenti vincitori del concorso "Karis Il Cammino"

Attualità

Rimini

| 16:55 - 16 Gennaio 2019

Gli studenti premiati.

Si è svolta martedì pomeriggio pomeriggio alle ore 17,30, presso la sede della Fondazione Karis (Colonia Comasca, viale Regina 114, Rimini), la premiazione della trentunesima edizione del concorso 'Karis - Il Cammino', aperto a tutte le classi quinte delle scuole elementari e alle terze delle scuole medie di Rimini e provincia, che ha visto la partecipazione di oltre 500 ragazzi.



I VINCITORI. Giovanni Santaniello della della 3G della scuola media Marvelli si è aggiudicato il primo premio nella prova di matematica per le medie. Sofia Fabbri della 3L della media Marvelli è arrivata prima nella prova di italiano per le medie.

Aurora Buda della scuola elementare di San Fortunato è arrivata prima nella prova di italiano dedicata alle quinte elementari. I tre vincitori hanno ricevuto un premio in denaro del valore di 500 euro ciascuno, più una borsa di studio di un anno alle scuole Karis.



I SEGNALATI. La giuria ha inoltre selezionato, per ogni prova, alcuni elaborati che si sono distinti per merito e sono stati segnalati per la loro particolare bravura: anche questi studenti sono stati premiati con un attestato di partecipazione.



Per la prova di matematica delle medie i segnalati sono: Foschi Francesco della Spallanzani 3c, Cappelli Tommaso della Marvelli 3i, De Paoli Morgana della Spallanzani 3b, Zavatta Anna della Franchini 3i, D’Ambrosio Mattia della Bertola 3d, Agnello Erik della Papa Giovanni 23 3d Misano.

Per la prova di italiano per le terze medie i segnalati sono: Per la prova di italiano per le terze medie i segnalati sono: Fabbri Emma della Fermi 3b, Marchi Giulia della Spallanzani 3c, Aluigi Chiara della scuola Maestre Pie 3a, Frisoni Sara della Geo Cenci 3c, Pascarella Alex della Pazzini 3d, Gengotti Sofia della Marvelli 3l, Scardone Anna Lenor della XX Settembre 3b, Gianfrini Manuel della Dante Dlighieri 3e, Sabini Camilla della Franchini 3c, Baldazzi Chiara della Alighieri 3l.

Per la prova di italiano dedicata agli alunni delle quinte elementari segnalati per la loro bravura: Violante Lorenzo della scuola di Alba Adriatica, Pironi Matteo della Pascucci di Santarcangelo, Angelini Chiara della scuola Il Cammino, Mezaris Maria Sofia della scuola Il Cammino, Stacchini Sofia della scuola Il Cammino, Drudi Pietro della scuola Il Cammino, Nicolini Elisa della scuola di San Fortunato.