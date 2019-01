Tanti eventi a Riccione per il fuori salone del Sigep: serate degustazione, teatro e musica

Eventi

Riccione

| 15:44 - 16 Gennaio 2019

Francesca Inaudi protagonista di 'Preziosa' allo spazio Tondelli di Riccione.

Per il secondo anno, dopo la sperimentazione del 2018, gli operatori turistici di Riccione, coordinati dal Consorzio Viale Ceccarini e con la collaborazione dell’assessorato al turismo, danno vita al Fuori Sigep Riccione, la proposta di intrattenimento e ospitalità speciale dedicata agli ospiti del 40° Salone Internazionale Gelateria, Pasticceria, Panificazione Artigianali e Caffè in programma dal 19 al 23 gennaio alla Fiera di Rimini.



“Il Sigep ad ogni edizione porta a Riccione migliaia di presenze, a partire dai team delle aziende protagoniste in fiera – sottolinea l’assessore al turismo Stefano Caldari – e, oltre a significare giornate importanti in termini di numeri, rappresenta anche un’occasione preziosa per presentarsi ad una clientela internazionale ed esigente. Per questo la città deve mostrarsi al meglio, viva, dinamica e con proposte accattivanti per chi sceglie di soggiornare qui. Il Fuori Sigep è un’iniziativa che trova tutta la nostra condivisione e supporto, è un benvenuto speciale di Riccione e diventerà dal 2020 un progetto di promozione e intrattenimento, un vero e proprio fuori salone, che chiude le festività natalizie”.



Molti degli operatori che ospitano aziende e clienti Sigep hanno aderito all’idea del Fuori Sigep con proposte su misura. Si va dalle serate-degustazione di Mad inside The Box con cocktail list dedicate, dj set (martedì 22 gennaio dalle 19), grandi classici rivisitati dai barman, ai 4 signature cocktail in collaborazione con Fabbri proposti da Brillo, che chiuderà queste giornate speciali con l’Hollywood party del 24 gennaio.



Per ritemprarsi dopo una lunga giornata in fiera o trascorrere un dopocena rilassato, Ceccarini Cafe propone ogni giorno del Sigep un aperitivo particolare e cocktail bar e musica fino a tarda sera, così come l’Enoteca Il Vicolo, dove si può scegliere di degustare vino facendo un viaggio vero e proprio nella storia della cultura enologica. Indaco invece, domenica 20 gennaio alle 17 ospita un omaggio in jazz a Frank Sinatra e in serata degustazioni di drink d’autore, mentre lunedì 21 gennaio (ore 21) va in scena un nuovo appuntamento de Il rifugio letterario, parlare di libri degustando vino, tisane e prelibatezze invernali.



Nei giorni del Sigep infatti Riccione offre anche musica, cinema, teatro. In particolare sono in programma due appuntamenti della rassegna Dai cori al cuore (il 19 gennaio ore 17 Chiesa vecchia San Martino e il 20 gennaio ore 17 al Palazzo del turismo), la prima nazionale dello spettacolo di Francesca Inaudi, Preziosa, allo Spazio Tondelli (sabato 19 gennaio ore 21), l’opera in diretta dalla Royal Opera House al Cinepalace (La dama di picche, martedì 22 gennaio ore 19.45).