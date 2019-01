Night Garden: a Cattolica il suggestivo spettacolo di Evolution Dance Theater

Eventi

Cattolica

| 15:29 - 16 Gennaio 2019

Un momento dello spettacolo 'Night Garden'.

Vi è un momento onirico, tra il giorno e la notte, che trasforma il paesaggio e le sensazioni. La giornata di lavoro si è conclusa, e la timida luce del crepuscolo ci porta a riflettere e fantasticare sul domani. In Night Garden la compagnia Evolution Dance Theater in scena al teatro della Regina di Cattolica sabato 19 gennaio (ore 21.15) darà forma al mistero, alla bellezza e alla meraviglia di quel “Giardino di luce” che si palesa quando sotto il chiarore della luna il mondo si riposa e si avvia al sogno. Grazie alle performance di danza, arte, acrobazia, magia e illusione dei danzatori, il direttore artistico e coreografo della compagnia, Anthony Heinl, e il direttore associato Nadessja Casavecchia, il pubblico sarà trasportato in un regno magico, abitato da creature bioluminescenti che si svegliano nella notte e giocano in una nuova dimensione incandescente, dove le ombre hanno colore, il paesaggio è dipinto di luce, e le leggi della natura si trasformano in un' affascinante illusione. Mentre ci rifugiamo nel calore dei nostri desideri più profondi tutto un altro mondo, al di fuori, sta per svegliarsi. Lo spettacolo è sostenuto dalla Siae e dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.



EVOLUTION DANCE THEATER _ CREATIVITY IN MOTION La Evolution Dance Theater è una fusione innovativa ed emozionante di danza, arte, acrobazia, magia e illusione. Negli ultimi anni presenta spettacoli che hanno affascinato e ipnotizzato il pubblico di tutta Italia e non solo. Approda infatti anche all'estero con grandissimo successo in Paesi quali Brasile, Colombia, Israele, Grecia, Hong Kong, Macao, Cina, Germania. Oltre a creare uno spettacolo per il Balletto Maggio Danza di Firenze , crea anche The Magic Of Light per la Disney Cruise Lines. Fondata dall'artista americano, Anthony Heinl, con sede a Roma Italia, Evolution Dance Theater è dedicata alla creazione di tecniche nuove e innovative per il palcoscenico, usando un eccitante mix di scienza e arte per creare un'esperienza unica.



ANTHONY HEINL Si forma al “Boston Conservatory” (Usa). Partecipa a numerosi spettacoli coreografati da Paul Taylor, Jose Limon, Lar Lubovitch, Angelin Preljocaj, David Parsons, Lachine, Peter Anastos, Martha Graham. Nel 2001 entra a far parte dei “Momix”. Danza negli spettacoli SunFlowerMoon, LunarSea, OpusCactus, Momix in Orbit, Best of Momix, Momix Classics and Supermomix con tour mondiali di 1500 spettacoli. Assiste Moses Pendleton nella creazione di SunFlower Moon e Lunar Sea. Nel 2006 lavora come assistente di coreografia, ballerino, regia di scena in Comix, in collaborazione con Emiliano Pellissari dei No Gravity e Gianni Melis. Nel 2007 danza in “Why” di Daniel Ezralow. Nel 2008 forma la compagnia eVolution dance theater con sede a Roma, in cui riveste il ruolo di direttore Artistico, coreografo e danzatore. A maggio del 2009 viene chiamato dal maestro Vladimir Derevianko, direttore artistico del MaggioDanza di Firenze, creando la nuova produzione FireFly, di cui ottime sono state le recensioni.



NADESSJA CASAVECCHIA. i forma prima alla “Paolo Grassi” di Milano, poi alla “Rotterdam Dance Academy“. Ha lavorato in diversi progetti coreografici tra cui Millimetri di S. Antonino presentato alla Biennale di Venezia 2005; In-ten-sive di K. Ossola, presentato all’“Holland Dance Festival 2005”; Aller Ziele di E. Wubbe, direttore artistico dello Scapino Ballett; Fall Furiouse di S. Shopshire, nuovo direttore Galili Dance. Quindi ha iniziato a lavorare nella compagnia austriaca “X.Ida“ di Linz_Austria. In Italia presenta la performance interattiva multimediale B-light, vincitrice del concorso “Milano in Digitale“. Nel 2008 entra a far parte della eVolution dance theater di Anthony Heinl, rivestendo i ruoli di direttore associato, assistente e danzatrice.

Per informazioni contattare il numero 0541/966778 o il numero 0541/966636 attivo negli orari di biglietteria. Inizio spettacoli ore 21.15. Per ulteriori informazioni: www.teatrodellaregina.it facebook.com/teatrodellaregina