Festa con la pornostar al Pepenero di Riccione per il Fuorisalone del Sigep

| 15:10 - 16 Gennaio 2019

Tra gli eventi del fuorisalone del Sigep c'è anche un appuntamento più piccante e meno dolce: Malena, famosa soubrette televisiva e pornostar, con un passato nel mondo della politica, festeggerà il compleanno sabato 19 gennaio in uno dei locali più trasgressivi della Riviera, il Pepenero di Riccione. Non sarà un'ospitata, ma una vera e propria festa di compleanno con spettacolo finale. Per l'occasione la direzione del Pepenero ha ideato un concorso: “regala una torta a Malena” dove le migliori pasticcerie potranno offrire alla soubrette, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, la loro opera di "cake design". Un’iniziativa particolare che fa parte di un calendario di eventi “fuori salone” dedicati alla grande fiera della pasticceria e gelateria di Rimini, il Sigep, che proprio sabato 19 Gennaio aprirà i battenti.