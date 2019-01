Prende a bottigliate in testa l'anziana madre di ritorno dalla Francia: arrestato

Cronaca

Riccione

| 14:48 - 16 Gennaio 2019

I carabinieri hanno arrestato un 45enne poi condannato a 3 tre anni e sei mesi con divieto di dimora.

Torna a casa in treno dalla Francia dove attualmente si trovava e picchia a bottigliate l'anziana madre e poi chiama l'ambulanza del 118 che porta la donna all'ospedale dove i medici la curano e stilano una prognosi di 30 giorni. E' accaduto a Riccione. Il figlio 45enne della donna ferita, aggredita mentre il marito era in quel momento nella rimessa della casa, è stato arrestato dai carabinieri di Riccione per lesioni aggravate. Non sono chiari i motivi dell'aggressione. L'uomo, nullafacente, in passato aveva avuto dei litigi telefonici con la donna e negli ultimi due anni i rapporti coi genitori si erano fatti tesi: li accusava di avergli reso la via difficile. In estate erano finito in Marocco e quando si faceva vivo era per chiedere delle somme di denaro. A settembre ritorna a casa e compie nuove minacce ma riesce a fuggire ai carabinieri. Poi l'epilogo della vicenda dopo una nuova telefonata concitata al termine della quale l'uomo decide di tornare a casa. Quando intervengono i militari trovano l'uomo in casa e in caserma dove viene portato la sua preoccupazione riguarda il suo cane di cui chiede insistentemente notizie. Mercoledì mattina in tribuna è stato condannato a 3 anni e 6 mesi oltre al divieto di dimora e di avvicinamento ai genitori.