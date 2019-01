Museo archeologico di Verucchio rinnova il patto di collaborazione con altri tre musei

Attualità

Montefiore Conca

14:29 - 16 Gennaio 2019

Si è conclusa con grande soddisfazione dei partecipanti la trasferta del Museo Civico Archeologico di Verucchio per il rinnovo del patto di amicizia con i Musei Civici di Belmonte Piceno, Vetulonia e Concordia Sagittaria. Proprio quest’ultima cittadina ha ospitato la tavola rotonda dedicata alla presentazione dei patrimoni dei rispettivi istituti culturali, proponendo anche un confronto sulle opportunità che l’archeologia offre per lo sviluppo di questi territori dal punto di vista turistico-culturale, ma anche sociale.

I presupposti per questo gemellaggio s’incardinano storicamente nell’affascinante tema dell’uso dell’ambra nell’antichità, che accomuna tali musei, legati anche dalla loro natura “civica”, che li caratterizza fortemente come espressione dell’identità delle comunità locali, spesso risorsa fondamentale per lo sviluppo di attività messe in atto.

Operativamente il gemellaggio si traduce non solo in occasioni di confronto, come quella appena conclusa, ma anche in azioni concrete di valorizzazione e promozione nonché di approfondimento scientifico, come quello che avrà luogo a Firenze il prossimo 24 febbraio, in occasione della tavola rotonda a Tourisma. Inoltre si prevede di organizzare per i rispettivi cittadini viaggi di visita ai vari musei, come quello che Verucchio intende proporre per il prossimo 12 maggio con meta a Belmonte Piceno, comune marchigiano accoglierà una nuova tappa del patto d’amicizia.

Il 2019 è iniziato dunque per il museo con grande slancio, lo confermano anche i dati degli ingressi del pubblico che, nel corso delle festività natalizie, ha scelto Verucchio come luogo di visita: dal 26 dicembre al giorno dell’Epifania ben 385 visitatori.