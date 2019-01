Ripartono i lavori al giardino del castello, obiettivo apertura a Pasqua 2019

Attualità

Rimini

| 13:21 - 16 Gennaio 2019

Il cantiere chiosco del giardino del castello.

Dopo l’anteprima in occasione delle festività natalizie, che ha consentito la fruizione del riqualificato giardino del castello a numerosi residenti e visitatori durante il capodanno più lungo del mondo, si avva la fase di completamento dei lavori del progetto "Museo Fellini - 4 stralcio - 2 lotto”. Si tratta del “Lotto funzionale “B” - Allestimento Chiosco”, che prevede la realizzazione di un Chiosco bar che gestisca i servizi pubblici e favorisca la socializzazione del luogo, rendendo più piacevole la permanenza nel giardino.



Il progetto prevede anche la realizzazione della rampa per l’abbattimento delle barriere architettoniche, che collegherà la piazza Malatesta con la Via circonvallazione Occidentale e la nuova area verde, oggetto di riqualificazione prevista nel II stralcio, dove verrà riportato alla luce parte del muro di controscarpa del fossato. Un intervento fondamentale anche per rinnovare il collegamento della città con il parcheggio Italo Flori.



Questa fase finale dell’intervento, che prevede una nuova delimitazione del cantiere inibendo parzialmente l'accesso al giardino, è comincerà il 28 gennaio 2019 e avrò una durata massima di 90 giorni. L’area che sarà riaperta per le festività pasquali prevede la sospensione dei lavori anche dal 22 marzo al 24 marzo per consentire la manifestazione prevista per il decennale di Giardini d'Autore, che occuperà l’intera area del Giardino.



Si sono avviati in questi giorni anche i sondaggi archeologici nel giardino “Francesca da Rimini”, che verrà riqualificato e valorizzato nel più ampio progetto Museo Fellini e anche come outdoor del nuovo Museo d'Arte Moderna e Contemporanea. I sondaggi, fatti ai fini conoscitivi, eseguiti sia verso il muro del palazzo del Podestà che verso la via Verdi, verranno fatti dalla ditta “In Terras” sotto l'alta sorveglianza della Soprintendenza Archeologica.