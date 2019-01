Coriano rinnova i 150 cestini e pensa alle foto-trappole per i furbetti dei rifiuti

Attualità

Cesenatico

| 12:58 - 16 Gennaio 2019

Uno dei nuovi cestini installati a Coriano.

Dal 15 gennaio novità per quel che riguarda la pulizia delle strade con la spazzatrice meccanica a Ospedaletto nel comune di Coriano: il servizio sarà effettuato ogni settimana e coprirà oltre a piazza Vincenzo Muccioli (area del mercato) anche le vie principali, e le strade con presenza di negozi, uffici, scuole: via Don Milani, via Borgata, via Marzabotto, via Montescudo, via e piazza Gramsci, via Togliatti (traversa dell'ufficio postale), via Viganò, via e piazza Quondamatteo. Il servizio è svolto dal gestore Hera e comprende anche lo svuotamento dei cestini su tutto il territorio. A partire da venerdì 18 gennaio 2019 nel Comune di Coriano sarà attivato un piano di sostituzione e manutenzione dei cestelli rifiuti su tutto il territorio comunale. Dopo aver effettuato il sopralluogo e controllo degli oltre 150 cestelli presenti, sono state individuate le postazioni dove verranno posizionati i nuovi cestelli, molto più capienti, con copertura superiore, e dotati di posacenere. I vecchi cestelli da 30 litri verranno sostituiti con i nuovi cestini per rifiuti. La fornitura comprende l'istallazione, la riparazione in caso di rottura, la sostituzione nel caso di danneggiamenti e la verniciatura o sostituzione ogni 5 anni. Il piano di sostituzione avverrà in 2 anni, nel 2019 saranno posizionati a Coriano Capoluogo 65 cestini, a Cerasolo Ausa 10 cestini alle fermate del bus poste sulla superstrada di San Marino, 4 al Centro Commerciale Ausa ed infine a Mulazzano 4 nuovi cestini. Nel 2020 i nuovi cestini saranno posizionati 2 al parco di Passano, a S.Andrea in Besanigo 6, a Cerasolo e Parco del Sole 10, a Pian della Pieve 5 e ad Ospedaletto 34. Per il parco del Marano sono al vaglio diverse soluzioni per poter risolvere la problematica dei rifiuti entro la primavera 2019. E' stata già programmata l'istallazione di fototrappole in questa area, per sensibilizzare i numerosi frequentatori sull'abbandono dei rifiuti.