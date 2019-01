Migranti, vicesindaco Rimini presenta a Milano i risultati dei progetti di integrazione

Attualità

Rimini

| 12:40 - 16 Gennaio 2019

Gloria Lisi al convegno milanese sull'integrazione dei migranti.

Il vicesindaco di Rimini Gloria Lisi ha presentato il modello riminese di accoglienza per profughi nel convegno conclusivo del progetto nazionale "Fra noi - Rete nazionale di accoglienza diffusa per un'autonomia possibile". Il progetto, di cui consorzio "Farsi prossimo" era capofila di oltre 40 enti profit e no profit diffusi in dieci regioni italiane, era finanziato attraverso il Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014-2010 dell’Unione Europea e del Ministero dell’Interno.



I DATI DI RIMINI. A Rimini sono stati 13 i rifugiati o titolari di protezione internazionale in uscita dai progetti Sprar che sono stati protagonisti di un percorso di accompagnamento verso l'autonomia. In particolare Rimini ha avviato 11 percorsi di autonomia abitativa: azioni di sostegno per permettere ai beneficiari del progetto di abitare in una casa in autonomia, quali l'aiuto nella ricerca dell'alloggio, il sostegno economico per le prime bollette o per le prime mensilità di un affitto. Cinque invece i percorsi di avviamento all'inserimento lavorativo: da aiuti molto pratici - come l'acquisto di abbonamenti per i mezzi pubblici o una bicicletta per raggiungere il luogo di lavoro, o ancora il sostegno di una baby sitter per il figlio per permettere al genitore di andare a lavorare -iniziative più mirate o strutturate come un tirocinio professionale o l'accompagnamento alla ricerca del lavoro e la valorizzazione del curriculum attraverso LinkedIn. Infine tre famiglie riminesi hanno accolto altrettanti migranti per un periodo durato qualche mese.