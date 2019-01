Giochi da tavolo e di ruolo, un nuovo spazio a Morciano gestito da ragazzi

Attualità

Morciano di Romagna

| 11:43 - 16 Gennaio 2019

Centro La Torre di Morciano.

Scegliete la vostra pedina e preparatevi a lanciare i dadi… Arriva a Morciano di Romagna uno spazio dedicato interamente al mondo dei giochi da tavolo e dei giochi di ruolo, intesi anche come strumento pedagogico e di socializzazione. Ai nastri di partenza il progetto frutto dell’accordo collaborativo, a titolo gratuito e in via sperimentale, tra la biblioteca comunale ‘G. Mariotti’ e la neo-costituita associazione

‘La Torre’, formata da ragazze e ragazzi di Morciano. Saranno proprio questi ultimi a gestire, in collaborazione con la biblioteca, l’immobile di proprietà comunale denominato La Torre (già ‘Il Faro’), accessibile dalla scalinata accanto alla sala Ex Lavatoio. Inaugurazione: venerdì 25 gennaio a partire dalle 17.30. Per l’occasione sarà allestita una ‘escape room’: una stanza chiusa dalla quale i giocatori dovranno

evadere risolvendo una serie di rompicapo ed enigmi. “Il nostro obiettivo – spiegano i giovanissimi componenti dell’associazione – è far conoscere ai morcianesi e non solo il mondo dei giochi da tavolo, che va ben oltre i classici Risiko e Monopoli, titoli che tutti conosciamo. In realtà esiste un’infinità di giochi adatti a tutte le età: giochi

fantasy, di strategia, di ingegno, party game, di carte, di bluff, narrazione, wargame, simulazioni di guerra con miniature. Potranno partecipare persone di tutte le età e livello: sia i neofiti, che saranno seguiti nei loro primi passi, sia i giocatori più esperti che avranno a disposizione un’ampia gamma di proposte adatte a loro. Accanto all’aspetto ludico, non va sottovalutata la componente didattica e formativa di queste attività, che proprio grazie alle loro caratteristiche tendono a formare un ambiente culturale attivo e creativo. Tra i nostri obiettivi c’è quello di portare il gioco nelle

scuole e tramite esso favorire lo sviluppo creativo”.