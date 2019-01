Bellaria, parte il 22 gennaio il corso gratuito per lettori volontari in biblioteca

Attualità

Tra gennaio e febbraio, la Biblioteca Comunale “Alfredo Panzini” propone un corso di formazione per chi voglia diventare “lettore volontario”: ai partecipanti verrà spiegato come utilizzare i libri e la mediazione narrativa nella lettura ad alta voce per i bambini, e quale accoglienza e ritualità riservare nel momento della lettura nel piccolo e grande cerchio delle storie.

Il corso è articolato in quattro incontri d’approfondimento rispetto alla cosiddetta lettura dialogica: tempi, sguardi, voce e corpo. Il primo appuntamento è in programma martedì 22 gennaio; il corso è gratuito e gli interessati possono iscriversi chiamando lo 0541.343889.

Lo stesso giorno si terrà anche il primo incontro del Club di lettura per teenager promosso dalla Biblioteca presso le scuole medie di Bellaria Igea Marina. Rivolto a ragazze e ragazzi da 11 a 12 anni, il Club si ritroverà una volta al mese fino a maggio, per un ora dedicata alla lettura nel primo pomeriggio; anche in questo caso, è possibile iscriversi chiamando lo 0541.343889.