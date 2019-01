Accoltellò padre e figlio gestori di un bar in viale Vespucci, condanna confermata in appello

Cronaca

Rimini

10:20 - 16 Gennaio 2019

Sopralluogo della Polizia di Rimini sul luogo dell'accoltellamento.

Condanna confermata in appello per un 44enne di origine calabrese, che aggredì a coltellate padre e figlio titolari di un bar-pizzeria di viale Vespucci il 3 maggio 2017. L'uomo, difeso dall'avvocato Enrico Graziosi, era stato condannato a 6 anni di reclusione, a fronte di una richiesta di condanna a 14 anni chiesta dalla pubblica accusa. La difesa aveva impugnato la sentenza di primo grado, chiedendo che l'accusa di tentato omicidio fosse derubricata in lesioni volontarie. Il 43enne, nel tardo pomeriggio del 3 maggio, colpì con diversi fendenti al torace il gestore del locale, un 73enne ex maresciallo della Polizia Municipale, e ferì il figlio di questi al braccio, dopo aver estratto un coltello. Poco prima era stato allontanato perché, visibilmente ubriaco, aveva chiesto da bere: sul posto era intervenuta anche la Polizia. In quel frangente il 73enne non era presente, ma era stato avvisato telefonicamente dal figlio, quindi era tornato al bar-pizzeria, subendo la brutale aggressione da parte del 44enne, arrestato e quindi condannato. Le parti civili esprimono la loro soddisfazone per voce dell'avvocato Alessandro Catrani.