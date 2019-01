Diffama i Carabinieri: 'offrono droga alle ragazze in discoteca'. Stangata per l'ex bodyguard dei vip

Cronaca

Rimini

| 10:04 - 16 Gennaio 2019

E' stato condannato a a cinque anni di reclusione un 57enne riccionese, ex bodyguard di star di Hollywood come Madonna e Sylvester Stallone, processato per calunnia nei confronti di nove Carabinieri. Li aveva accusati di aver messo tracce di cocaina in casa sua per "incastrarlo" , ma non solo: facendo nomi e cognomi, aveva detto che alcuni Carabinieri offrivano droga alle ragazze immagine di alcuni locali. Il giudice ha anche disposto un risarcimento economico di 10.000 euro per ciascuna delle parti civili, rappresentate in giudizio dall'avvocato Moreno Maresi. L'imputato, difeso dall'avvocato Marco Lunedei, vive ora negli Stati Uniti e non si è presentato al processo. La pubblica accusa aveva chiesto cinque anni e quattro mesi di reclusione, mentre in un precedente procedimento giudiziario il 57enne era stato condannato a tre anni di reclusione per spaccio e assolto da altre fattispecie di reato. Nel 2010 fu arrestato perchè trovato in possesso di 22 grammi di cocaina: la droga fu trovata nella su automobile. Nella successiva perquisizione domiciliare i Carabinieri trovarono tracce di stupefacente in alcuni barattoli che contenevano precedentemente integratori. L'ex bodyguard allora accusò i Militari di aver messo loro tracce di cocaina nei barattoli, per incastrarlo, un'accusa che dichiarò e fece mettere a verbale, facendo anche nomi e cognomi.