Scappa dopo l'incidente contro auto parcheggiata, si cerca un furgone bianco

Cronaca

Rimini

| 20:40 - 15 Gennaio 2019

L'auto danneggiata.

Martedì mattina una pattuglia della Polizia Municipale è intervenuta in via Regina Elena, all'altezza del bagno 52, dove era stato segnalato un incidente stradale con solo danni a un’autovettura in sosta, con successiva fuga del responsabile dello schianto. Il personale giunto sul posto ha accertato che una Renault Clio, in sosta regolare, era stata danneggiata in maniera ingente nella parte anteriore e lungo la fiancata sinistra (portiera, parafango e paraurti anteriore). Al proprietario della Clio, una testimone dell'incidente ha riferito che un furgone bianco ha perso il controllo andando a sbattere contro la Renault e proseguendo la sua marcia. La segnalazione vuole essere un appello da parte del proprietario dell'auto danneggiata per chi avesse visto l'incidente. Se qualcuno fosse a conoscenza di dettagli, è pregato di riferirlo alle forze dell'ordine.