Basket giovanile, la Under 18 dei Crabs stende Fabriano senza difficoltà: 97-68

Sport

Rimini

| 20:24 - 15 Gennaio 2019

Una fase di gioco della sifda tra Crabs e Fabriano Under 18.

Arriva un’importante vittoria per la squadra Under 18 dei Crabs i ragazzi, che senza troppe difficoltà chiudono la pratica Fabriano (97-68 coi seguenti parziali: 29-16, 51-39, 73-47). Buon avvio di gara per i Granchi, che mettono subito in chiaro le cose, vogliono confermare il risultato dell’andata e aggiungere altri due punti alla classifica.

Rossi e Mazzotti non danno tregua alla difesa di Fabriano, trovando con facilità il canestro. Percentuali degne di nota per entrambi, che sfiorano la doppia doppia (Rossi 42 punti e 9 rimbalzi, Mazzotti 26 punti e 9 rimbalzi), portano al +13 già alla prima sirena.

Nel secondo quarto Rimini si rilassa un po’ troppo mentre gli ospiti provano ad alzare il ritmo e l’intensità difensiva, in attacco trovano qualche canestro dalla distanza che gli permette di rimanere in scia. All’intervallo lungo il divario è di 12 lunghezze.

Maghelli suona la carica negli spogliatoi, e la squadra rientra in campo con più grinta e determinazione. La partita è sempre più in discesa ed a 10 minuti dalla fine il vantaggio biancorosso è di 26 punti.

Ultimo quarto di gestione e controllo del match, dando spazio a tutti i convocati. Partita senza troppe difficoltà per i Riminesi che continuano a far brillare i propri giocatori (Rossi segna con percentuali sopra l’80% da due ed ai liberi, e Mazzotti sopra il 60% da due ed ai liberi).

“Giusta mentalità fin dall’inizio, bravi i ragazzi a sfruttare le occasioni create e buona intensità difensiva. Questa vittoria deve darci la giusta motivazione e carica per la prossima partita contro Jesi (all’andata finì 78-76 per Jesi, che ora si trova due punti sopra i Crabs, ndr)" ha commentato coach Andrea Maghelli.



IL TABELLINO



CONAD BASKET RIMINI CRABS – JANUS BASKET FABRIANO 97 - 68

Baroni, Veroni (0/4, 0/1), Rossi 42 (15/19, 1/2, 9/11), Lonfernini 12 (4/6, 1/2, 1/2), Giorgi 2 (1/4, 0/2), Gamboni 2 (1/1), Mazzotti 26 (12/19, 0/3, 2/3), Tongue 8 (3/5, 0/0, 2/2), Maralossou (0/1), Montanari 4 (2/4). All: Maghelli, Luongo, Daccico