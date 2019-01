Verifiche post terremoto a Rimini: conclusi controlli, nessuna criticità

Attualità

Rimini

| 18:34 - 15 Gennaio 2019

Col far della sera si sono conclusi i sopralluoghi delle squadre di tecnici del Comune di Rimini e di Anthea per il controllo del patrimonio edilizio scolastico comunale dopo che, nella mezzanotte di oggi, un forte terremoto di magnitudo 4.6 si era manifestato in mare in prossimità di Ravenna.

Un evento che aveva fatto attivare immediatamente la macchina dei controlli predisposta per il pronto intervento in casi simili, la cui attività è proseguita per tutto il pomeriggio per concludersi in serata con oltre l’80% dei controlli eseguiti senza che si sia evidenziata alcuna criticità.