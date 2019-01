La tavernetta prende fuoco: l'incendio provoca gravi danni, villetta a schiera inagibile

Cronaca

Poggio Torriana

| 18:27 - 15 Gennaio 2019

L'intervento dei Vigili del Fuoco, foto repertorio.

Un incendio la cui origine è da accertare (ma non è dolosa) ha distrutto lo scantinato adibito a tavernetta di circa 40 metri quadri di una villetta a schiera in località Dozza, a Poggio Torriana. All’interno c’erano molti sacchi di pellet e del materiale in legno che hanno alimentato le fiamme tanto che i pompieri le hanno domate dopo cinque ore di lavoro. E’ stato danneggiato il solaio sovrastante ed è stata compromessa la staticità della casa e per questo motivo il proprietario, un anziano di 85 anni rimasto illeso, è stato temporaneamente alloggiato in un’abitazione nelle vicinanze.