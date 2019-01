Rimini Calcio, primo allenamento per Palma al Romeo Neri sotto gli occhi di Grassi

Sport

Rimini

| 20:04 - 15 Gennaio 2019

Antonio Palma con mister Leo Acori e nella gallery con Alimi.

Il nuovo arrivato Antonio Palma martedì pomeriggio si è allenato insieme ai nuovi compagni allo stadio Romeo Neri. Prima della seduta tecnica il presidente Giorgio Grassi ha riunito tutti nello spogliatoio per presentare il nuovo arrivato e ha usato toni soft rispetto all’ultima uscita cercando di infondere fiducia e coraggio alla squadra che prima della partita di Trieste (arbitro Curti di Milano con collaboratori Bertelli-De Ambrosis) non vedrà ulteriori movimenti, ammesso che ci siano nella seconda quindicina del mese. Al netto delle partenze (Buscè si è accasato alla Sammaurese) e delle entrate (Nava, Piccioni e Palma) la lista degli over è di 14, ma tenuto conto della “bandiera” Brighi c’è un'altra casella eventualmente da occupare.

Per quanto riguarda Guiebre tutto ancora in alto mare: se proprio partirà dovrà essere un affare con una contropartita tecnica o una congrua cifra. Se capiterà l’occasione il Rimini cercherà cammin facendo di prendere una punta (il giovane Butic scuola Toro è un prospetto che piace) o una mezzala in sostituzione di Danso, oppure entrambi. Magari, per il ruolo di centrocampo, potrebbe essere un under di qualità.

Tornando a Palma, ha sottoscritto un contratto fino al 2020, lo stesso che aveva al Giana Erminio: a quanto pare il tecnico del club non voleva che il regista se ne andasse, ma il presidente ha assecondato la volontà del giocatore che quando ha saputo della richiesta del Rimini ha colto di buon grado l’opportunità. Ieri Acori nella partita a tutto campo ha mischiato molto le carte privilegiando comunque la difesa a quattro.

LE ALTRE Il Monza ufficializza l'arrivo del terzino sinistro Armando Anastasio, proveniente in prestito dal Napoli ma in questa prima parte di stagione al Cosenza, classe 1996, ex Padova e Albinoleffe in Lega Pro e Parma e Cosenza in serie B. Il Teramo per il bomber è su Saveriano Infantino del Catanzaro.

Stefano Ferri