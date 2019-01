Acqua sporca dai rubinetti in Valmarecchia, possibili disagi fino a mercoledì

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 17:25 - 15 Gennaio 2019

Acqua torbida dal rubinetto (foto di repertorio).

Hera informa i residenti nei comuni di Santarcangelo di Romagna e Poggio Torriana che, in seguito a un’attività straordinaria eseguita in pronto intervento, è stato necessario svolgere manovre sulla rete idrica. La sospensione e riattivazione del flusso idrico, potrebbero causare la temporanea presenza di particelle in sospensione, con possibile fuoriuscita dai rubinetti di acqua torbida, che rimane comunque potabile. La situazione è già in fase di risoluzione e ogni possibile disagio dovrebbe scomparire entro la giornata di domani. Per qualsiasi segnalazione relativa a malfunzionamenti della fornitura idrica, Hera ha attivo il numero verde di pronto intervento 800 713 900, attivo 24 ore su 24.