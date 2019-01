Weekend di soddisfazioni per l’Accademia Voltolini di Rimini

Sport

Rimini

| 16:11 - 15 Gennaio 2019

Under 14 e maestri dell’Accademia Voltolini di Rimini.

Quello appena concluso è stato un fine settimana intenso per tutti gli atleti dell’Accademia Voltolini di Rimini.

Nel torneo Interregionale di Ravenna sono scesi in pedana ben nove atleti della categoria under14 con una ottima prestazione che vede 3 dei moschettieri riminesi arrestarsi ad un passo della finale.

A Verona è invece scesa in pedana la squadra di Spada Maschile Assoluta partecipando ai Campionati Nazionali di Categoria. I quattro portacolori dell’Accademia Voltolini (Francesco Giannini, Alessandro Giannini, Augusto Marcuccio e Maioli Federico) hanno confermato con la loro prestazione la permanenza nella categoria C2.

Anche il prossimo fine settimana sarà ricco di appuntamenti: A Bologna scenderanno in pedana Augusto Marcuccio e Federico Maioli nella prova nazionale Master mentre i ragazzi della Categoria Cadetti (under 17) parteciperanno al campionato Nazionale a Terni. Incroceranno le lame con spadisti provenienti da tutta la penisola Francesco Giannini, Filippo Fabbri e Sofia Macrelli.

I ringraziamenti dell’Accademia Voltolini vanno all’agenzia UnipolSai di Ghetti e Mancuso che con il suo sostegno permette a tutti gli atleti la partecipazione a questi importanti competizioni Interregionali e Nazionali.