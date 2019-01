Donna riminese in stato di alterazione aizza il cane che morde passanti e poliziotti

Cronaca

Rimini

| 15:54 - 15 Gennaio 2019

Cane che morde.

Momenti di concitazione alle 17 di lunedì in piazzale Cesare Battisti: una 47enne di Rimini, in forte stato di agitazione per l'abuso di alcol, aizzava il proprio cane, un meticcio, scagliandolo contro i passanti. Un uomo è stato così ferito alla mano a seguito di un morso. I poliziotti intervenuti hanno cercato di riportare la calma, ma hanno dovuto bloccare con la forza sia la donna, sia l'animale, liberato dal guinzaglio. Nella concitazione due agenti, un uomo e una donna, sono stati morsi alle gambe e alla mano; la stessa 47enne ha avuto un atteggiamento aggressivo, sferrando calci e gomitate, minacciando di morte in particolare l'agente donna che stava cercando di bloccare il cane.



L'ARRESTO. La 47enne è stata arrestata per lesioni, minacce, oltraggio a pubblico ufficiale e sanzionata per ubriachezza molesta. E' stata segnalata alla Prefettura quale assuntrice di stupefacenti, avendo nelle tasche dei propri pantaloni dell'hashish, sostanza rinvenuta anche nella sua abitazione, in piccole dosi per uso personale. Processata per direttissima, è stata condannata a 6 mesi di reclusione. Il cane è stato invece consegnato agli operatori specializzati.