Più di 800 mila euro per le palestre romagnole, tra gli interventi anche Riccione

Attualità

Riccione

| 15:43 - 15 Gennaio 2019

Il responsabile dei giovani della Lega Andrea Costantini.

“Sono 4 gli interventi che verranno finanziati in Romagna dal MIUR nell’ambito della programmazione triennale nazionale per l’edilizia scolastica 2018-2020. Due di questi riguardano la realizzazione di nuove palestre nei Comuni di Riccione e Forlì, rispettivamente presso l’IC Zavalloni Scuola Sec. I gr. F.lli Cervi in Via Ionio e presso l’Istituto forlivese Aeronautico F. Baracca per un totale di 253.986,24 € nel primo caso e di 309.483,43 € nel secondo. Gli altri due interventi riguardano invece l’adeguamento sismico delle palestre attualmente esistenti nella scuola primaria ‘Pezzani’ del Comune di Solarolo e nella scuola secondaria di 1°grado ‘Oriani’ del Comune di Casola Valsenio, nella provincia di Ravenna. Il Ministero dell’Istruzione, per quest’ultimi due progetti, ha previsto lo stanziamento rispettivamente di 135.000,00 € e di 121.520,29 € per garantire la messa in sicurezza di entrambi gli stabili”.

A renderlo noto è il responsabile dei giovani della Lega, Andrea Costantini, che riporta l’elenco approvato dal MIUR, degli interventi che hanno ottenuto il via libera al finanziamento nelle tre provincie romagnole.

“Il lavoro di rilancio dello sport, portato avanti da questo Governo e dal Ministro Bussetti, all’interno della scuola italiana è sotto gli occhi di tutti” - commenta Costantini - “il finanziamento di questi progetti, si inserisce in un programma di interventi più ampio che mira a rendere le scuole e le palestre del nostro Paese, più sicure e più moderne. Il Governo del cambiamento è anche questo” – conclude poi Costantini - “è investire risorse sul territorio per dare ossigeno allo sport nelle nostre scuole e garantire agli studenti spazi di aggregazione sicuri e all'avanguardia.”