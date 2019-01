Torna in funzione l'orologio del municipio di Cattolica, si era fermato 30 giorni fa

Attualità

Cattolica

| 14:39 - 15 Gennaio 2019

Le riparazioni dell'orologio del municipio di Cattolica.

Torna in funzione l’orologio di Palazzo Mancini. Martedì mattina è arrivato al Comune il tecnico con i componenti necessari alla riparazione, così come annunciato dalla ditta “Roberto Trebino” di Genova, che ne cura la manutenzione. Lo scorso mese le lancette si erano fermate segnando le 12,05. Dall’Amministrazione era stato affidato in via urgente il lavoro di sostituzione della scheda elettronica del gruppo di alimentazione ma il periodo delle festività natalizie ne ha rallentato l’esecuzione.



“L'orologio ha il nucleo centrale elettronico – spiega Giovanni Ubalducci, responsabile dell' Ufficio Tecnico del Comune - ma altre componenti sono meccaniche, è un meccanismo complesso. Nell’arco di una mattinata il tecnico della ditta ha completato il lavoro e l'orologio è tornato a segnare l'ora giusta”.



La ditta Trebino vanta una lunga storia, nasce nel lontano 1824 e si afferma grazie a maestri orologiai e provetti campanari. Oggi l’azienda, leader in Italia e nel mondo, è condotta dai discendenti del Cavaliere Roberto Trebino e da una trentina di dipendenti altamente specializzati.