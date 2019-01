Navetta Rimini-Bologna, la usano soprattutto i giovani tra i 25 e i 34 anni

Attualità

Rimini

| 14:36 - 15 Gennaio 2019

Shuttle Rimini-Bologna.

Chi sono i viaggiatori dello “Shuttle Rimini- Bologna Airport” e quali sono le motivazioni della loro scelta di trasporto, sono le domande a cui risponde l’analisi degli oltre 160mila (166.192) contatti, richieste e prenotazioni, raccolte nel 2018 dal sito www.shuttleriminibologna.it. In 12 mesi la piattaforma web del servizio quotidiano di linea tra l’hub Guglielmo Marconi, Romagna, Urbino Montefeltro e gestito da Vip srl, ha raccolto 643mila visualizzazioni di pagina, 285mila sessioni e un tempo medio di permanenza superiore ai 2 minuti. L’analisi dei dati consente, quindi, un’attendibile proiezione dei dati raccolti sull’intero universo degli utilizzatori dello Shuttle.



ETA' E PROVENIENZA PASSEGGERI. La percentuale più alta è giovane: il 38% è nella fascia d’età 25/34 anni, il 23% in quella 35/44 e il 18% tra 45 e 54 anni. Mentre, i giovanissimi tra 16 e 24 rappresentano l’11% del totale. Percentuale che scende invece al 6% nel caso degli over 65. Il 68% di loro è italiana e il 32% straniera. Tra i Paesi esteri il maggiore numero di contatti arrivano da Regno Unito e Germania, seguiti da Spagna e Francia. Da notare come, durante la stagione estiva (giugno/settembre), il numero dei turisti in arrivo da fuori confine si alzi fino al 45% dei passeggeri trasportati. Dato ulteriormente interessante è quello della componente di lei e lui a bordo: 56% donne, il 37% uomini. Rispetto all’incoming italiano, è da evidenziare come alle spalle di Rimini, 21mila contatti, si collochino Milano (20mila) e Roma (11mila).



IL PORTA A PORTA. Caratteristica, apprezzata e premiata dagli utenti dello Shuttle, è quella del servizio “door to door”. Grazie alla rete di connessioni e collegamenti realizzati da Vip Srl con gli altri vettori del territorio (Cooperative Taxi, imprese di trasporto NCC), è possibile raggiungere il Marconi anche dal portone di casa o del proprio Hotel. Il tutto in un’unica soluzione di viaggio e praticamente da ogni località di Romagna, Riviera e Montefeltro. Un esempio è rappresentato da San Marino. Grazie al dor to dor la Repubblica del Titano, raccoglie oltre 4.500 contatti nei soli primi 6 mesi di collegamento con la fermata Rimini dello Shuttle.



LA RETE E IL VIAGGIO. Interessante notare come lo Smartphone sia ormai diventato lo strumento principe per informarsi su un percorso o prenotare un biglietto sullo Shuttle. Lo fa con il telefonino il 57% dei viaggiatori, con Pc il 36% e da Tablet il 6%. Tutti loro cercano in rete prima di tutto informazioni su meteo, seguite da eventi, arte, spettacoli e da una valutazione su offerte alberghiere e di soggiorno della Romagna. In vetta ai loro interessi nel periodo di soggiorno, sia esso vacanza o lavoro, troviamo gli acquisti con una ricerca delle migliori condizioni di shopping, tempo libero e lifestyle. Sempre più forte l'attenzione verso proposte ecogreene e la tema della sostenibilità. Alle loro spalle, ristorazione e food&wine.



I COMMENTI. Roberto Benedettini, amministratore unico Vip Srl: “Oggi il profilo del viaggiatore è cambiato. Diminuiscono i soggiorni di lungo periodo nello stesso luogo, ma aumenta la frequenza con cui si raggiungono altri luoghi: sia per turismo, sia per lavoro. La durata del viaggio non spaventa e ciò che è cercata è un’unica soluzione di continuità dal punto di partenza del tragitto fino alla sua destinazione. L’analisi dei datti raccolti in un anno dal nostro sito offre indicazioni interessanti su chi raggiunge la Romagna o parte dalla Riviera, verso l’hub aeroportuale più importante della regione. La maggior parte di loro è giovane è spinta da interessi che combaciano con la nuova turistica del nostro territorio. Le numerose prenotazioni arrivate in questi giorni in occasione di Sigep, confermano importanza di fiere e manifestazioni IEG per il nostro territorio".



Andrea Corsini, Assessore Regionale al Turismo Emilia Romagna: “Una fotografia che pare confermare l’opportunità della nuova strategia turistica intrapresa da questa Giunta. E' solo grazie a nuovi modelli organizzativi e attraverso una rafforzata relazione tra pubblico e privato che è possibile rispondere adeguatamente alle evoluzioni dei mercati all’interno della filiera con l’obiettivo di un deciso e rapido riposizionamento del nostro prodotto turistico. Anche in virtù della spinta propulsiva che il turismo internazionale continua a registrare, occorre lavorare in un’ottica d’integrazione dei prodotti con il plus valore dei servizi, tra cui ruolo fondamentale rivestono senz’altro le opportunità di movimento, per scommettere insieme oggi sul domani dell’economia regionale”.