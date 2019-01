Natale veramente delle meraviglie a San Marino: boom di visitatori, in crescita del 21%

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:29 - 15 Gennaio 2019

Natale delle Meraviglie in piazza della libertà di San Marino (foto VisitSanMarino).

Si è concluso con numeri da record "Il Natale delle Meraviglie" che ha acceso di emozioni San Marino dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019, con fantastici allestimenti, attrazioni, spettacoli, mercatini ed eventi.



Sono 164.132 i visitatori stimati arrivati in bus, auto e camper nei parcheggi del Titano nel periodo 1 dicembre 2018 – 6 gennaio 2019, contro i 136.120 del periodo 1 dicembre 2017 – 7 gennaio 2018, segnando un aumento del 21%, grazie anche alle condizioni favorevoli del meteo. Ottimo anche l’incremento delle presenze nelle strutture ricettive con una crescita percentuale che sfiora il 50%. Sono infatti 14.729 le presenze registrate nelle strutture del territorio attraverso l’attuale sistema Web-alloggiati, contro le 9.871 presenze dello scorso anno, mentre gli arrivi dal 1 dicembre 2018 al 6 gennaio 2019 ammontano a 7.471 contro i 6.942 dello stesso periodo dell’anno precedente.

Anche i dati ricevuti dal servizio funivia per i 22 giorni di evento confermano il trend positivo che ha caratterizzato la 16° edizione del Natale delle Meraviglie. Nell'edizione 2018/2019 i passaggi totali sono stati 55.669, contro i 41.837 della precedente edizione durata un giorno in più, con un aumento percentuale del 33%. In termini di passaggi della funivia questa edizione si attesta come la migliore degli ultimi 5 anni, seguita dall’edizione 2015/2016.



Organizzata dall’agenzia Nextime Eventi di Alberto Di Rosa, con la direzione artistica di Simone Ranieri, l’edizione del Natale delle Meraviglie appena terminata ha emozionato i visitatori con le innovative installazioni, eventi ed attività di engagement.



Simbolo iconico del Natale delle Meraviglie 2018/2019 è stato il Bosco delle Emozioni, senza dubbio l’attrazione più instagrammata di questa edizione, che ha trasformato Piazza della Libertà in un luogo di incontro e di condivisione, dove ai piedi del maestoso bosco innevato in una location mozzafiato si sono sprigionati per migliaia di volte i colori e i suoni scelti dai visitatori diventati i veri protagonisti di magiche atmosfere multisensoriali.



La novità e vera sorpresa di questa edizione è stata la Galleria Montale che, con i suoi 40 metri di percorso con effetti audio, luci e scenografie di grande impatto, ha fatto rivivere un luogo denso di storia offrendo al pubblico la possibilità di visitare l’elettromotrice originale dell’epoca recentemente restaurata, grazie al supporto dell’Associazione Treno Bianco Azzurro.



Apprezzato moltissimo anche il servizio del Polar Express, gestito da Elia’s Tour, che ha collegato l’intero centro storico alle location più importanti ed attrattive.

Il lungo Natale di San Marino, non è stato caratterizzato solamente dal fascino degli allestimenti ma è stato impreziosito anche da un preciso calendario di eventi con due appuntamenti internazionali di rilievo quali “l’omaggio a Morricone” dell’Ensemble Symphony Orchestra e “Something” della compagnia di Physical Theatre dei “Liberi di…”, che si sono presentati con successo al pubblico del Teatro Titano.



Le iniziative proposte da consolidate realtà locali quali San Marino Comics, il concerto della Fondazione Renata Tebaldi presso la Basilica del Santo, lo spettacolo della compagnia Bradipoteatar, il concerto dell’Istituto Musicale Sammarinese hanno contribuito ad arricchire il calendario di appuntamenti natalizio.