Partiti i lavori della ciclabile che collegherà villaggio San Martino al centro di Rimini

Attualità

Rimini

| 14:17 - 15 Gennaio 2019

Rendering della pista ciclabile di via Coriano a Rimini.

Sono partiti in questi giorni i lavori sulla via Coriano per la realizzazione della pista ciclabile che collegherà il villaggio San Martino al centro storico di Rimini. La ditta “Edilizia Castellani”, aggiudicataria dei lavori, ha iniziato il cantieramento della zona, partendo proprio dal Villaggio San Martino. L'intervento proseguirà con la realizzazione della pista ciclabile, per oltre 2 km sulla via Coriano, fino alla Statale 16. Il costo complessivo delle opere infrastrutturali previste dalla gara d'appalto ammonta a €. 656.703,60 per un totale comprensivo delle somme a disposizione di €. 837.973,96. Di cui € 502.657,91 come quota dello Stato e € 335.303,05 già previsti nel bilancio 2018 del Comune. I tempi per la realizzazione della pista ciclabile su via Coriano sono previsti entro il prossimo autunno ma ci sono forti possibilità che si possano concludere già in estate.



RIMINI SEMPRE PIU' A PORTATA DI BICI. Il percorso su via Coriano interessato dal cantiere nei prossimi mesi, proseguirà poi all’interno di una progettualità più estesa, con l’adeguamento funzionale della mobilità ciclabile, lungo la via Flaminia e via XX Settembre e il Borgo di San Giovanni fino al Centro Storico. Sarà in questo quadrante di città, dove oltre al Centro Studi delle scuole secondarie superiori si concentrano l'intero plesso ospedaliero e una ricca serie di attività commerciali e produttive, che il progetto individua una serie di azioni a diverse scale d’intervento come le due “Zone 30” che qui nasceranno contigue all’arteria della via Flaminia: la Zona 30 Centro Studi e Zona 30 tra via Flaminia Conca, SS16 e via Flaminia.



IL COMMENTO DELL'ASS.FRISONI. “E’ un momento importante per i residenti di questo quartiere - sottolinea l’assessore Roberta Frisoni - che vedono partire i lavori di un percorso ciclo-pedonale fondamentale per la messa in sicurezza di via Coriano e per la promozione dell’uso della bicicletta. Continueremo a vigilare con attenzione, fino alla conclusione dei lavori, per consegnare, il prima possibile, questo importante collegamento, fortemente voluto dall’amministrazione comunale, inserito nel Piano Urbano della mobilità Sostenibile e in un percorso di potenziamento e rilancio costante della nostra rete infrastrutturale dedicata a ciclisti e pedoni”.