Nel 2018 finanziati sei progetti per installazione di telecamere nel riminese

Attualità

Rimini

| 14:07 - 15 Gennaio 2019

Telecamere di videosorveglianza (foto di repertorio).

La regione Emilia Romagna investe oltre 2 milioni di euro per la sicurezza della città. Sono finanziamenti per progetti di riqualificazione urbana, per il recupero di complessi edilizi o spazi ad alto rischio di criminalità e degrado; per l'installazione di telecamere di videosorveglianza e per le iniziative di controllo di vicinato, attraverso le quali i residenti segnalano movimenti sospetti alla polizia locale. Misure adottate nelle città dell’Emilia-Romagna grazie agli Accordi di programma o protocolli di intesa sottoscritti dalla Regione insieme ai territori. Nel 2018, nel riminese, gli accordi di programma hanno riguardato i Comuni di Rimini, Riccione e Belaria Igea Marina; sono stati 6 i progetti per la videosorveglianza approvati.



I DATI DELLA REGIONE SUI REATI. Negli anni dal 2013 al 2017 si registra una diminuzione costante dei reati, con la delittuosità totale scesa di un -14,8%. In particolare, calano i furti, che costituiscono oltre i due terzi dei reati registrati: -38,7% i furti di veicoli; -20,8% quelli di oggetti sulle auto in sosta; -11,9% i furti nelle abitazioni e -62,8% le rapine in banca. Diminuiscono anche i reati violenti: -30,8% gli omicidi; -9,2% le violenze sessuali. Restano con il segno positivo scippi (+6,3%), borseggi (+11,6%) e lesioni dolose (+2,1%).