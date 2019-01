Sessanta nuove piante a Misano dopo i 'tagli' in via Sacco al Villaggio Argentina

Attualità

Misano Adriatico

| 13:54 - 15 Gennaio 2019

I lavori di piantumazione in via Sacco a Misano.

Lunedì mattina l’Amministrazione Comunale di Misano ha dato il via alla piantumazione di 30 nuove piante tra frassini e e carpini che sono stati messi a dimora nella zona del Villaggio Argentina: in via Tavoleto e in via Camilluccia.

Le nuove piantumazioni vanno a compensare gli abbattimenti che si sono resi necessari per la messa in sicurezza di via Sacco al Villaggio Argentina. Si tratta di un numero due volte superiore di piante rispetto a quelle eliminate.

A queste 30 nuove piante se ne aggiungeranno altre 30 che verranno messe a dimora nella zona di via Lamarmora in centro. In totale si arriverà dunque a 60 nuove piantumazioni entro l'estate.