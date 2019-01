Tolleranza zero per padroni dei cani che sporcano e senza guinzaglio: raffica di controlli a Riccione

Attualità

Riccione

| 13:45 - 15 Gennaio 2019

Raccolta escrementi dei cani (foto di repertorio).

A Riccione tolleranza zero verso i padroni che non raccoglieranno gli escrementi lasciati dal proprio cane, ma non solo. Il 28 gennaio partirà una settimana di controlli mirati della Polizia Municipale. Come previsto dal Regolamento di Polizia Urbana - Norme per la convivenza civile, ai cani muniti di guinzaglio accompagnati dal proprietario o da altro detentore, è consentito l’accesso a tutte le aree pubbliche e di uso pubblico, compresi giardini, parchi e cimiteri, ad eccezione delle aree ad uso esclusivo di giochi per l’infanzia. Il Comune, può individuare spazi recintati destinati ai cani, delimitati da apposite cartelli. A Riccione ci sono 10 sgambatoi di cui uno nuovo al Parco degli Olivetani e due al Parco della Resistenza. I cani di grossa taglia devono essere muniti anche di museruola. Negli spazi a loro destinati i cani possono muoversi, correre e giocare liberamente senza guinzaglio.



LE SANZIONI. Nel caso di mancato uso del guinzaglio in area pubblica o di mancato uso della museruola per i cani di grossa taglia, la sanzione prevista è tra 80 e 480 euro, con pagamento a misura ridotta di 160 euro. Il regolamento disciplina inoltre l’obbligo di raccolta delle deiezioni sul suolo pubblico, marciapiedi, strade, parchi pubblici, comprese le aree di sgambamento, giardini, arredi urbani e aiuole. La sanzione alla violazione varia da 25 a 150 euro con pagamento in misura ridotta a 50 euro. Chi conduce all’aperto il proprio cane per la passeggiata deve essere munito di palette ecologiche, involucri o sacchetti o altra attrezzatura idonea.



"Per qualsiasi dubbio gli uffici comunali sono a disposizione. Rispettare le norme non è solo un modo per evitare di mettere mano al portafogli ma soprattutto assicura il benessere degli animali e garantisce la pubblica incolumità nel rispetto di tutti", spiega l'amministrazione comunale.



All’azione di controllo degli agenti di Polizia Locale verranno affiancati i volontari delle Guardie Ecologiche con le quali l’amministrazione ha confermato, anche per il 2019, una convenzione che contempla una serie di accertamenti di comportamenti non corretti che comprendono, oltre al corretto comportamento dei proprietari di cani, i conferimenti dei rifiuti e attività di vigilanza di carattere ambientale.



IL COMMENTO DELL'ASS. RAFFAELLI “Benessere degli animali, sicurezza dei cittadini, decoro e rispetto verso il prossimo. Abbiamo un regolamento e un’ ordinanza balneare – dichiara l’assessore Elena Raffaelli – che indica con precisione diritti e doveri dei padroni di animali, a cominciare dall’accesso alla spiaggia, ai giardini, parchi, aree pubbliche e sgambatoi per cani fino all’uso della museruola e all’obbligo di raccolta degli escrementi. Una Comunità, portatrice di valori di civiltà, si basa sui principi di attenzione verso tutti gli esseri viventi, inclusi gli animali, e sul rispetto dell’igiene della città in ogni suo spazio. Per questa ragione partiremo con una campagna di controlli mirati della Polizia Locale in tutta la città. Le buone pratiche, quando si passeggia con il proprio amico quattro zampe, dalla raccolta delle deiezioni all’utilizzo del guinzaglio e della museruola, devono valere per tutti. Crediamo di poterci dare tutti una mano osservando regole basilari di semplice convivenza”.

