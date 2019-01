Rimini Calcio, arriva la firma del regista Antonio Palma

Sport

Rimini

| 13:32 - 15 Gennaio 2019

L'ad Tiziano Fabbri, il centrocampista Antonio Palma e il ds del Rimini Pietro Tamai.

Terzo acquisto del Rimini nel mercato di riparazione. Dopo il terzino Valerio Nava e l'attaccante Gianmarco Piccioni, i biancorossi hanno ufficializzato - come anticipato da Altarimini.it - il regista Antonio Palma, classe '94, ex Renate e Giana Erminio. Come Nava, anche Palma è cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta. In carriera ha vestito le maglie di Nocerina, Como, Cittadella, Feralpisalò, Juve Stabia e Teramo. Antonio Palma è stato eletto miglior centrocampista del girone B per la stagione 2017/18.

Il Rimini ha portato a termine gli acquisti necessari in questo mercato di gennaio: il terzino, l'attaccante e il regista. Ora il ds Tamai potrà concentrarsi su altri acquisti: un altro centrocampista per ovviare al lungo infortunio di Danso.

Palma nel pomeriggio si allenerà al Romeo Neri con i nuovi compagni.