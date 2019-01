Urina davanti ai clienti di un bar e li minaccia con il coltello, notte di follia per un pregiudicato

Cronaca

Rimini

| 12:54 - 15 Gennaio 2019

Il Capitano dei Carabinieri di Rimini Sabato Landi.

Un uomo di Torino, residente a Rimini e pregiudicato, è stato arrestato nella tarda serata di lunedì. L'uomo è entrato in un bar aperto lungo la Statale 16, aperto 24 ore, chiedendo di essere servito, nonostante fosse ubriaco. Al rifiuto del titolare e della barista, ha dato in escandescenze, colpendo con un pugno il bancone e cercando di scavalcarlo per servirlo da solo. Non pago, si è abbassato i pantaloni e ha urinato dentro al bar davanti ai clienti, infine ha estratto un coltello a serramanico, minacciando i presenti. I Carabinieri, allertati, sono intervenuti e lo hanno preso in consegna. L'uomo ha cercato di liberarsi con la forza e una volta a bordo ha cercato di rompere il lunotto posteriore della vettura di servizio. L'arrestato ha poi patteggiato 10 mesi di reclusione in Tribunale, che sconterà ai domiciliari.