Indagano per droga, Carabinieri scoprono rapinatore di benzinai: è un 40enne riminese

| 12:38 - 15 Gennaio 2019

Il Capitano dei Carabinieri di Riccione Marco Califano (a sinistra).

I carabinieri della Tenenza di Cattolica hanno arrestato un quarantenne, D.B. nato a Rimini ma residente a San Giovanni in Marignano, per rapina, tentata rapina e furto in abitazione ed episodi di spaccio. A lui, i Militari sono arrivati dopo una perquisizione effettuata a settembre a Montescudo, nell'abitazione di una donna con cui l'uomo era in rapporti di amicizia, nell'ambito di una attività investigativa relativa allo spaccio di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, a persone di Cattolica, Rimini, Riccione, Pesaro. Nel corso della perquisizione le divise hanno trovato uno Scarabeo Aprilia risultato rubato in un'abitazione di San Giovanni in Marignano, con targa contraffatta e due caschi con disegni particolari. Sono scattati altri controlli e indagini che hanno portato alla scoperta di due rapine, nei giorni immeditamente successivi al furto, ai danni di due distributori di benzina, l'uno a Morciano e l'altro a Riccione, una con duemila euro di bottino e un'altra invece non andata a segno per la reazione del titolare con cui il bandito aveva avuto una colluttazione. I colpi non sono stati denunciati per paura di una ritorsione e risalgono al 25 e al 27 settembre. Le indagini hanno portato all'individuazione dell'autore, con precedenti alle spalle, che ora è in carcere. Un complice è ricercato.