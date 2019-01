Addio incuria e abbandono, piazza Boccioni a Morciano cambia volto

Attualità

Morciano di Romagna

| 12:15 - 15 Gennaio 2019

Cantiere di piazza Boccioni a Morciano.

Ai nastri di partenza i lavori per la riqualificazione di Piazza Boccioni, quello che è uno dei luoghi simbolo per la comunità di Morciano di Romagna. Lunedì la ditta che

realizzerà l’intervento ha dato avvio alla cantierizzazione della piazza. Con questa operazione, l’amministrazione comunale del sindaco Giorgio Ciotti intende spazzare via degrado ed incuria, restituendo dignità e decoro a uno spazio urbano tra più importanti dell’intera Valconca. Il nuovo progetto, elaborato dallo studio Sebastianelli di

Gabicce, si pone in continuità con la visione originale della piazza, risalente agli anni Ottanta, introducendo però alcuni elementi di novità. L’iter progettuale è stato supervisionato dall’architetto Cristina Calligaris, dello studio Gregotti (primo progettista dell’opera), e dallo stesso maestro Arnaldo Pomodoro, che ha così deciso

di mettere la sua firma sulla futura piazza Boccioni. L’intervento prevede anzitutto l’abbattimento delle murature e l’abbassamento della piazza al livello del marciapiede. La vasca centrale sarà ridotta di 2/3 (con conseguente minore dispendio di acqua), mentre sarà notevolmente incrementata la superficie di verde pubblico, con l’inserimento di alberature e sedute. Prevista, oltre al potenziamento dell’illuminazione

e all’installazioni di telecamere per la videosorveglianza, anche la creazione di tre nuovi vialetti d’accesso, che condurranno fino al cuore pulsante della piazza, il Colpo d’Ala di Pomodoro. Proprio la scultura, dopo l’estate, sarà oggetto di un trattamento anti-ossidazione a cura di uno specialista. Contestualmente anche l’incrocio tra via Forlani e via Ca’ Fabbro verrà messo in sicurezza con la realizzazione di una rotatoria in jersey che assicurerà una migliore gestione del traffico urbano in occasione dei lavori che si prolungheranno per qualche mese.