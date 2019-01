FOTO Prefetto di Rimini all'inaugurazione della scuola d'infanzia di San Giovanni in Marignano

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 11:05 - 15 Gennaio 2019

Una mattina emozionante per San Giovanni in Marignano, che ha incontrato il Prefetto Alessandra Camporota, che ha partecipato all’inaugurazione della nuova sezione della Scuola di Infanzia di Santa Maria alla presenza dell’Amministrazione comunale, della Dirigenza Scolastica, di Auser, dell’Assessore regionale al Bilancio Emma Petitti, dell’Associazionismo e del Commercio locali, nonché delle insegnanti e delle famiglie dei bambini frequentanti l’istituto marignanese.

L’inaugurazione è stata occasione per presentare i lavori effettuati: l’intervento di adeguamento sismico sulla struttura preesistente, consistenti nella fasciatura del cemento armato con fibra di carbonio, nonchè l’ampliamento, con la costruzione di una nuova sezione, un blocco bagni ed un’aula speciale per attività multi-disciplinari, tra le quali quella motoria e la riorganizzazione degli ambienti della parte preesistente, che ora presenta, oltre alle due aule, anche gli spogliatoi del personale, l’aula ed il bagno insegnanti. I lavori sono stati dunque un intervento di riqualificazione della scuola nel suo complesso, con un investimento complessivo di circa 500.000,00 €. Oltre all’Amministrazione comunale che ha presentato i nuovi spazi, sono intervenuti il Dirigente Scolastico Anna Maria Sanchi e le insegnanti, che hanno ringraziato per la bellezza e funzionalità dei nuovi spazi, confermando l’importanza della coesione tra Amministrazione, Scuola e realtà territoriali. Significativo poi l’intervento di Massimo Fusini, Presidente Auser, che ha raccontato la realtà de La Casa Matta, luogo in cui è possibile portare indumenti, oggettistica ed altro non più in uso, cui dare nuova vita, che ha permesso l’acquisto del mobilio della scuola per un importo davvero importante: € 20.000,00. Grazie all’impegno dei volontari che quotidianamente operano nella Casa Matta è stata raccolta questa importante cifra che ha permesso di acquistare: 6 tavoli rettangolari, 30 sedie bimbi, sedie adulti, 4 armadi-spogliatori da 8 posti, 8 panchine in legno, 4 mobili a giorno divisori, 1 mobile per aula insegnanti, 1 casellario, appendiabiti, 1 libreria con ruote, una bacheca, materiali per laboratorio (cavalletto, lavagna luminosa, angolo cucina, tunnel morbido…).

Sono poi intervenuti il Sindaco Daniele Morelli, l’Assessore al Bilancio della Regione Emilia Romagna Emma Petitti e il Prefetto.

Al termine di tutti gli interventi i bambini, assieme alle Autorità, hanno ascoltato l’Inno di Mameli e tagliato il nastro per poi accompagnare gli adulti a visionare i nuovi spazi. Proprio i bimbi sono stati i primi a vederli e viverli: le lezioni nei nuovi ambienti sono infatti partite già da lunedì 7 gennaio.



Al termine di questo momento istituzionale, il Prefetto è stato accompagnato a visitare la Casa Residenza Anziani, conoscendo, grazie a Raffaella Piva, coordinatrice della struttura, gli ospiti, gli operatori e gli ambienti di recente ampliati e rinnovati.

Durante la visita ha inoltre potuto vedere gli anziani impegnati in attività ludiche: colorare ed esercitare la memoria su termini italiani, per mantenere attive le loro abilità.

A seguire, presso il Teatro A. Massari, il Prefetto ha potuto conoscere il Consiglio comunale, l’Associazionismo ed il commercio marignanese. Presenti tantissime realtà, Polizia Municipale, Tenenza di Cattolica, Protezione Civile, le Associazioni di categoria, alcuni artigiani, e tantissime Associazioni: Pro Loco, Scuolinfesta, Davide Pacassoni, Col Sorriso, Corpo Bandistico, Moto Club, Nuova Polisportiva Consolini, Auser-LA Casa Matta, Comitato Frazione Pianventena, Teatro Europeo Plautino…

Il Sindaco Daniele Morelli ha infatti presentato alla dott.ssa Camporota le realtà del territorio, valorizzandone la passione e l’attivismo e l’importante apporto che mettono in campo per la comunità offrendo servizi, attività ed eventi di alto valore culturale, sociale ed aggregativo.



Il Sindaco si è detto orgoglioso della Comunità marignanese e felice di questa giornata. “Non posso che ringraziare tutti i presenti che rappresentano la vitalità della comunità marignanese: dai colleghi del Consiglio comunale, alle Associazioni, alla Dirigenza scolastica, al commercio, ai referenti della Casa Residenza Anziani e del Teatro A. Massari. Ogni luogo che abbiamo visitato questa mattina ci ha fatto sentire accolti, dimostrandoci grande gioia per la visita. Sono orgoglioso di poter enumerare così tante realtà e servizi nella Comunità marignanese, e felice che in pochi mesi abbiamo conseguito importanti risultati: l’ampliamento della Casa Residenza Anziani e della Scuola Materna, solo per citarne alcune, con la consapevolezza che sono in partenza altre importanti progettualità, tra cui la nuova scuola ed il piano di rigenerazione urbana del centro storico, per i quali abbiamo già ottenuto dei finanziamenti importanti. Come ha rimarcato il Prefetto, viviamo in un territorio come la Romagna che vanta molti servizi di alta qualità e noi ci siamo sempre adoperati perché questo livello non venga meno e perché le azioni messe in campo siano in linea con le esigenze del territorio e dei suoi cittadini”.



Il Prefetto in chiusura, dopo aver ascoltato con interesse tutti i presenti, si è detta felice di aver incontrato questa nuova realtà, auspicando di tornare a San Giovanni, magari per “La Notte delle Streghe” ed ha esortato a continuare sulla strada della confronto sociale e della coesione, rinsaldando sempre più il legame tra Amministrazione, Stato e Associazionismo. Ha inoltre sottolineato che sentendosi rappresentante per e dello Stato è profondamente interessata a conoscere i territori, auspicando che a loro volta questi avvertano sempre la vicinanza dello Stato e delle istituzioni. Ha poi rimarcato l’alto livello dei servizi dell’Emilia Romagna, frutto anche della collaborazione e della rete territoriale che in questo territorio è molto importante, valorizzando l’importanza dell’interazione e collaborazione tra le realtà territoriali, garanzia di responsabilità sociale e strumento che valorizza le potenzialità del territorio, dal livello micro al macro. Si è detta colpita dalla realtà marignanese, molto variegata e ricca, sia a livello sociale che culturale.