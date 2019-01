Risorse per rinnovo parco mezzi, Croatti: "Trasporto pubblico troppo vecchio e inquinante"

Attualità

Rimini

| 10:35 - 15 Gennaio 2019

Autobus davanti la stazione di Rimini.

Il Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile voluto dal governo Conte prevede importanti investimenti per il rinnovo del parco autobus di Regioni e città metropolitane con mezzi a basso impatto.



“Sono risorse molto importanti per il bacino di Rimini che ‘vanta’ un parco mezzi tra i più vecchi e inquinanti della regione”. - afferma il senatore Marco Croatti - “Nella nostra provincia infatti i mezzi del TPL che circolano hanno un’età media superiore ai 10 anni, sono inquinanti e di fatto non ci sono autobus a basso impatto, GPL o elettrici”.

“Una situazione inaccettabile in una realtà come la nostra che, per la propria connotazione, dovrebbe presentare un'offerta di servizi pubblici adeguata” - conclude Croatti - “Considerando il forte impatto di flussi turistici e la necessità di politiche sostenibili tese a mitigare gli alti livelli di inquinamento da PM10.

Invece una alta percentuale di automezzi può circolare a Rimini solo perché rientra nelle categorie oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione”.



Il territorio riminese intercetterà risorse preziose anche perché le modalità di assegnazione prevedono di privilegiare i capoluoghi di provincia ad alto inquinamento di PM10 e biossido d’azoto e sopra i 100.000 abitanti.



Il Piano prevede lo stanziamento di 3,7 miliardi di euro nel periodo 2019-2033 (2,2 miliardi per le Regioni e 1,5 miliardi di euro per le Città metropolitane) per il ricambio del parco autobus di trasporto pubblico locale e regionale con vetture elettriche, metano e a idrogeno.