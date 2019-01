Arsenale della seconda Guerra in due casolari, centinaia di armi ed ordigni

Cronaca

Montefiore Conca

| 08:28 - 15 Gennaio 2019

Armi e munizioni foto repertorio.

Centinaia di ordigni di guerra sequestrati dai Carabinieri di Riccione. La scoperta a Montefiore Conca in due casolari di campagna: all'interno alcune centinaia di pezzi tra armi ed ordigni da guerra risalenti all’ultimo conflitto mondiale ancora in buono stato. Due le persone arrestate per detenzione abusiva di armi da guerra: un 51 ed un 57enne della zona. La maxi “santa barbara” è stata scoperta dai militari dopo un'articolata attività investigativa sotto le direttive della Procura della Repubblica di Rimini. I due si trovano in carcere ai Casetti.



