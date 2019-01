Un regalo perfetto: come scegliere tra i migliori orologi da donna

Attualità

Nazionale

08:25 - 15 Gennaio 2019

Orologio donna.

Un tempo oggetto soprattutto utile, oggi l’orologio non viene più indossato da chi lo usa quasi esclusivamente per guardare l’ora, quanto piuttosto per dare un tocco di originalità al proprio outfit. Per questo motivo gli orologi donna dei migliori brand mostrano forme originali, colori particolari o materiali d’eccezione. In alcuni casi il solitamente banale cinturino si trasforma in un vero e proprio bracciale prezioso, oppure per il quadrante e la cassa si utilizzano oro o anche materiale plastico. Che si tratti di un oggetto costoso o di un accessorio da tutti i giorni, sono comunque molte le donne che indossano l’orologio, cosa che rende questo accessorio perfetto come regalo.

Non un orologio, ma molti orologi

La questione è semplice, si chiamano tutti nello stesso modo, ma gli orologi donna sono disponibili oggi in decine di stili, materiali, forme e dimensioni. Se un tempo la maggior parte degli orologi più o meno si somigliava, da lungo tempo le cose stanno andando in modo assai diverso, con numerosi marchi che cercano di fare la differenza. Troviamo quindi gli orologi gioiello, in materiale prezioso, con zirconi o addirittura diamanti, a decorare la cassa o anche il cinturino; così come orologi in stile sobrio ed elegante, che simulano il classico orologio da uomo, ma in versione leggermente più minuta, per non sembrare eccessivamente grandi sul sottile polso femminile.

La scelta dell’orologio donna: una questione di stile

Se si decide di regalare uno dei più interessanti orologi da donna oggi disponibili in commercio è importante tenere conto della donna a cui si intende fare questo tipo di omaggio. In genere si tende infatti ad indossare degli accessori che possano avere uno stile simile al tipo di abbigliamento che si utilizza quotidianamente. Banalmente, meglio un orologio sportivo per la donna che fa spesso sport, uno elegante per la donna classica e tradizionale, uno in gomma o metallo colorato per la ragazzina, o per la donna che ama osare. Queste semplici indicazioni si declinano poi in centinaia di modelli diversi, meglio concentrarsi sulla persona cui dobbiamo fare il regalo, per avere qualche idea almeno sullo stile generale dell’orologio da acquistare.

Il budget

Quando si fa un regalo è sempre importante, ma anche necessario, fare i conti con le proprie tasche, con la disponibilità economica. Anche se si tende a pensare che gli orologi migliori siano per forza costosi, in realtà in commercio se ne trovano di tutti i prezzi, considerando anche i modelli che sembrano dei piccoli gioielli o quelli all’ultima moda. Per acquistare un buon orologio da donna si devono preventivare almeno un centinaio di euro di spesa; qualcosa meno se non si pretendono particolari voli pindarici, qualcosa di più se si desidera acquistare un prodotto molto originale, o decorato con pietre preziose. Ovviamente ci sono anche modelli molto più costosi, con prezzi che superano tranquillamente i 200-300 euro. La decisione di spendere di più o di meno dipende anche dal tipo di regalo che si intende fare.