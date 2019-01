La terra trema nella notte, terremoto di 4.6 con epicentro a Ravenna avvertito anche a Rimini

Attualità

Emilia Romagna

| 06:21 - 15 Gennaio 2019

Sismografo.

Tre lievi repliche sono state registrate nella notte sulla costa della Romagna, dove poco dopo la mezzanotte è avvenuto un terremoto di magnitudo 4.6 seguito mezzora dopo da uno di magnitudo 3. Le ultime scosse hanno avuto magnitudo comprese tra 2 e 2.2, con epicentro sempre nella zona di Ravenna e provincia e sentite distintamente anche a Rimini e provincia e fino a Bologna. Non si registrano ulteriori danni, oltre a quelli lievi già segnalati in seguito alla scossa principale. E' avvenuto in un'area di una zona considerata ad alta pericolosità sismica il terremoto di magnitudo 4.6 registrato alle 00:03 con epicentro vicino Ravenna. Lo spiega l'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). La sismicità storica dell'area - riporta l'Ingv sul suo sito web - non riporta eventi significativi dove si è verificata la scossa, ma nelle aree circostanti si sono avuti terremoti superiori a magnitudo 5. Se si osserva invece la storia sismica della città di Ravenna, diversi terremoti hanno prodotto intensità pari o superiori al sesto grado della scala Mercalli-Cancani-Sieberg (Mcs), quindi al di sopra della soglia che produce danno agli edifici. La massima intensità storica, pari al settimo-ottavo grado, si è avuta in occasione del terremoto del 22 giugno del 1620.