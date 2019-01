Calcio serie D, il Santarcangelo tessera il difensore classe 1991 Angelo Bencivenga

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 22:50 - 14 Gennaio 2019

Il nuovo difensore del Santarcangelo Angelo Bencivenga.

Il Santarcangelo ha ingaggiato del difensore napoletano classe 1991 Angelo Bencivenga. Il giocatore gialloblù ha disputato in questa stagione con l'Altamura e nella stagione precedente due con la Nerostellati Frattese. Per il resto 89 in serie C con Foggia, Como, Lecce e Lumezzane e 20 in serie B con Livorno, Pro Vercelli e Ternana. Angelo Bencivenga, che da alcuni giorni lavora con i nuovi compagni, sarà a disposizione di mister Daniele Galloppa già dalla trasferta di Campobasso.

JUNIORES

SANTARCANGELO – SASSO MARCONI 3-0

Santarcangelo: Sturniolo, Galassi, Lonardi, Savini (85’ Benvenuti), Meco, Fabberi, Ravaglia (46’ Morri), Guarino, Bua (72’ Fellini), Zanni (65’ Camaj), iadevaio (65’ Bucci). In panchina: Fabbri, Novelli. All. Fusi.

Sasso Marconi: Nadalini, Degli Angeli, Franzoni, D’Abronzo, Sazzini, Senatore, Monducci, Vitali, Benini, Aloisio, Bellisi. In panchina: Farolfi, Dardi, Stanzani, Cocchi, D’Errico, Berni, Mignatti, Cela. All. Bachelli.

Marcatori: 34’ Guarino, 77’ Camaj, 83 Lonardi.

UNDER 17

SANTARCANGELO – Virtus Faenza 2-0

Santarcangelo: Fabbri, Andreoli (13’ st Soldati), Luvisi, Casadio (17’ pt Pignalosa), Dominici, Guerra, Ravaglia, Terenzi, Barbiani (25’ st Bertozzi), Gjorretaj, Benvenuti. In panchina: Sturniolo, Agostini, Rocchi, Guidi. All. Manzaroli.

Virtus Faenza: Zanchini, Dall’Agata, Santolamazza, Costa, Lama, Raccagni, Penazzi, Tagliaferri, Placci, Capucci, Frioni. In panchina: Galeati, Rontini, Alpi, Almasan, Ragazzini. All. Lontani.

Marcatori: 36’ pt Gjorretaj, 18’st Benvenuti

UNDER 15

JUNIOR CORIANO – SANTARCANGELO 0 - 3

Junior Coriano: Di Giuli, Vezi, Amaducci (32’ Barbiani), Marmo (21’s.t. Chiarello),Pierini, Cherubini, Colombari (35’s.t. Xherami),Bartoli, Cecchini (7’s.t. Cirillo), Flury (17’s.t. Grassi),Marconi

Santarcangelo: Lanci (1’s.t. Rinaldini), Baldacci (22’s.t. Morgante), Marcello (9’s.t. Rossi), Renzi (9’s.t. Giannini), Guidomei, Pesaresi, Nucci (9’s.t. Sacchini), Sebastiani, Capi, Gessaroli, Pazzini. All. Bonesso.

Marcatori: 25’ p.t. Pesaresi, 2’ s.t. Sebastiani , 25’ s.t. Giannini