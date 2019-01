Le migliori offerte luce: oggi si possono leggere direttamente in rete

Attualità

14 Gennaio 2019

Si sentono spesso dalla gente lamentele che riguardano il caro bolletta della luce. Del resto negli ultimi anni il costo della corrente elettrica per gli italiani è aumentato in modo progressivo. Fortunatamente oggi esiste il mercato libero, quindi non abbiamo l’obbligo di mantenere passivamente il medesimo gestore di sempre; possiamo invece certare in rete le offerte luce migliori, che in alcuni casi permettono di risparmiare diverse decine di euro all’anno, senza rinunciare a nulla.

Caro bollette, meglio consumare meno?

Certo, chi dice che contro il caro bollette lo strumento migliore consiste nel consumare meno energia elettrica ha pienamente ragione. Vero però è anche che, in molti casi, non è possibile risparmiare senza rinunciare alle comodità che ormai tutti hanno in casa. Chi sta tutto il giorno al lavoro lo sa, molti elettrodomestici consumano anche quando non siamo in casa, si pensi ad esempio all’impianto di climatizzazione in piena estate, anche nel caso in cui quando non c’è nessuno presente si mantiene attiva esclusivamente la deumidificazione degli ambienti. Lo stesso avviene per frigoriferi e freezer, che è impossibile spegnere senza perdere tutto ciò che contengono. Altri elettrodomestici sono invece utilizzati solo “a richiesta”, quindi quando siamo presenti; un esempio è il televisore o anche la lavastoviglie. Cifre minime si possono risparmiare con un utilizzo intelligente, certo è che le offerte luce più vantaggiose consentono di usare tutti gli elettrodomestici di casa, senza preoccuparsi troppo della spesa mensile.

Cosa propongono le migliori offerte luce

Basta visitare il sito di un qualsiasi gestore di luce e gas per capire che le proposte sono numerose; appare quindi più facile trovarne una che fa effettivamente per noi. Ogni utente infatti può essere racchiuso in una tipologia di utilizzo; ci sono famiglie che preferiscono le tariffe monorarie, con il costo dell’energia elettrica identico per tutto l’arco dell’anno. Chi trascorre molte ore fuori casa ed utilizza gli elettrodomestici prevalentemente la sera potrebbe invece prediligere tariffe biorarie: costo maggiorato nel corso della giornata, minimo durante le ore serali, nella notte e di primo mattino. Alcune proposte consentono di ottenere il costo della componente energia fisso per vari mesi all’anno. Ci sono poi offerte cumulative, che riguardano gli utenti che richiedono la fornitura di luce e gas dal medesimo fornitore.

Come capire quanto paghiamo

La difficoltà sta nel comprendere se ora paghiamo più o meno rispetto alle offerte luce che troviamo in rete. Per farlo è possibile consultare il contratto, che obbligatoriamente il gestore deve averci mostrato. Se non lo possediamo in casa, è certamente disponibile sul sito internet dell’azienda di fornitura. Oppure possiamo cercare una bolletta riepilogativa, i cosiddetti conguagli, dove sono riportate tutte le varie spese addebitateci e anche il costo dei servizi nel corso di un anno. La lettura della bolletta permette di valutare precisamente quanto si spende, per poi verificare l’economicità delle offerte di altri gestori. Cambiare gestore oggi è molto facile, visto che sarà il nuovo gestore a sbrigare la gran parte delle pratiche burocratiche coinvolte.