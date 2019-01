Volley B2 femminile, l'Emanuel Rimini sconfitta per 3-1 dal VTB Pianamiele Bologna

Sport

Rimini

| 17:14 - 14 Gennaio 2019

L'Emanuel Riviera Volley è stata sconfitta in trasferta per 3-1 dal VTB Pianamiele.

Battuta d'arresto per il Riviera Volley Rimini sul parquet di Ozzano contro la VTB Pianamiele Bologna - quint'ultima in classifica - per 3-1. Le ragazze del coach Nanni con una gara sottotono sia dal punto di vista dell'approccio, sia dal punto di vista delle prestazioni delle singole, tornano a casa lasciando l'intero bottino alle giovani bolognesi guidate dal coach Casadio. Dopo un primo set in cui le padroni di casa sbagliano tanto lasciando il parziale alla squadra riminese, nel secondo set invece cominciano a crescere in attacco e difesa, e si assicurano il parziale pareggiando i conti.

Il terzo set, molto equilibrato, è stato vinto sul filo di lana dalle bolognesi dopo che per una clamorosa svista arbitrale (non visto un tocco evidentissimo a muro) l'Emanuel non ha potuto esultare; la gara è proseguita ed a vincere il set è stato il VTB Pianamiele. Con una diversa decisone forse il match avrebbe preso un'altra piega.

Nell'ultimo set, infine, non c'è stata partita: le riminesi tirano i remi in barca e le giovani avversarie imperversano un po' ovunque aggiudicandosi i tre punti, una vera manna in ottica salvezza, scavalcando in classifica la Polisportiva Stella.

Nota molto positiva in casa Rimini l'esordio della giovane e promettente Alessia Aglio, aggregata alla prima squadra da inizio anno.



IL TABELLINO

Riviera Volley Rimini: Catalano 1, Leonardi 12, Vujevic 4, Benvenuti 4, Orsi 6, Zucchini 9, Godenzoni 20, Macchi L, Nicoletti, Aglio N.E. D'Emilio, Ariano, Bissoni L2.

VTB Pianemiele Bologna: Bughignoli 15, Costantini 16, Guerra 5, Mazza 8, Pavani 10, Taiani 3, Tripoli 17, Muraca L1, N.E. Palmese, Tesanovic, Volontè.

PARZIALI: 21-25 25-17 27-25 25-17