Attualità

Rimini

| 16:57 - 14 Gennaio 2019

Un bus della linea 11 interessata dallo sciopero.

La Segreteria Provinciale Ugl di Rimini ha indetto uno sciopero di 4 ore che interesserà i lavoratori del trasporto pubblico locale del bacino di Rimini nella giornata di sabato 19 gennaio 2019.

Pertanto Start Romagna non sarà in grado di assicurare in tale data la regolarità dei servizi nella fascia oraria compresa tra le ore 17.00 e le ore 21.00.

Per ulteriori approfondimenti:

https://www.startromagna.it/content/sciopero-locale/