Rimini Calcio, a metà settimana Danso sotto i ferri. Gli ex Onescu e Nolè alla Virtus Verona

| 15:29 - 14 Gennaio 2019

Il centrocampista Stephen Danso sarà operato in settimana all'infermi di Rimini.

Lunedì mattina accompagnato dal medico sociale Cesare Gori il centroampista ghanese Stephen Danso è stato visitato dal primario del reparto di Ortopedia dell'ospedale Infermi Stefano Landi. Confermata la necessità di intervenire chirurgicamente: l'operazione sarà effettuata mercoledì o al più tardi giovedì. I tempi di recupero sfiorano i tre mesi.

MERCATO Entro il fine settimana potrebbero esserci delle novità per Guiebre su cui ha fatto una proposta il Lecce (acquisto in prestito per 20mila euro con diritto di riscatto poco sopra i 10 mila euro nella prossima stagione) mentre è questione di ore l'annuncio della cessione in prestito dell'attaccante Giacomo Cecconi all'Arzachena in prestito.

LE ALTRE Le squadre del girone B continuano a rafforzarsi. L'attaccante 1995 Victor Da Silva saluta la Fermana e si accasa al Fano. Lo scorso anno 26 presenze e tre reti, 12 nella presente stagione di cui due in Coppa Italia di serie C.

Il colpo grosso è del Vicenza. Acquistato il bomber della Feralpi(classe 1989) e il terzino sinistro(classe 1987). Guerra nella stagione 2017/2018 è stato il capocannoniere della serie C con 19 reti. Alla Feralpisalò dal luglio 2015, ha messo a segno 42 reti condite da 20 assist. In passato ha indossato le maglie di Venezia, Matera, Benevento e Piacenza. Ha ottenuto per due volte la promozione in serie B con lo Spezia nella stagione 2011/2012 e con la Virtus Entella nella stagione 2013/2014. Martin, terzino sinistro classe ’87, ha sottoscritto un contratto sino al 30 giugno 2019. Arrivato alla Feralpisalò nella scorsa stagione ha collezionato oltre 40 presenze con i gardesani. In passato ha vestito le maglie in serie B di Cittadella, Treviso, Pescara con cui ha conquistato la promozione in serie A nella stagione 2011/2012 e Pordenone, Pavia, Sudtirol, Viterbese in serie C.Due nuovi arrivi in casa Virtus Verona e si tratta di due ex riminesi:, centrocampista rumeno del Bisceglie, e, esperto attaccante attualmente in forza alla Pro Piacenza (sei reti), compagno di squadra diIl Sud Tirol potrebbe prendere il portieredal Siena e lasciare partire, richiesto dalla Triestina il cui veterano ex San Marinoha rifiutato nelle ultime ore la proposta del Gubbio e a questo punto potrebbe finire fuori lista.

RIMINI-VICENZA Martedi 22 gennaio anticipo con diretta RaiSport Rimini -Vicenza. Si gioca alle 18:30.