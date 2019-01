Santarcangelo, inaugurata nel piazzale Campana la rete di ricarica per veicoli elettrici

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:07 - 14 Gennaio 2019

Colonnine ricarica area Campana.

Inaugurata lunedì mattina nel piazzale Campana la nuova rete di ricarica elettrica di Santarcangelo realizzata grazie al protocollo d’intesa siglato tra amministrazione comunale ed Enel X srl. Già operative anche le colonnine presenti nelle vie Volontari della Libertà e Trasversale Marecchia, a giorni entreranno in funzione anche quelle nei parcheggi Francolini e Pedrignone e in piazza della Fornace per un totale di sei stalli a cui prossimamente se ne aggiungeranno altri quattro.



Per l’assessore alla Qualità ambientale e sviluppo sostenibile Pamela Fussi la scelta di valorizzare e potenziare i tre principali punti ecologici della città (area Campana, via Volontari della Libertà e via Trasversale Marecchia) incentiva la lotta allo spreco, la riduzione del consumo di plastica e dell’inquinamento. “In questo senso – ha affermato l’assessore Fussi – risultano estremamente positivi i dati delle tre Case dell’Acqua che nel 2018 hanno erogato complessivamente oltre 871mila litri di acqua e con un risparmio stimato di oltre 750mila chilogrammi di emissioni Co2, così come quelli della Casa del Pulito che da agosto 2017 ha fornito oltre 12mila litri di prodotti”.



“La lotta allo spreco e all’inquinamento – ha sottolineato il sindaco Alice Parma – è un obiettivo a lungo termine che si raggiunge con tante piccole azioni quotidiane che contribuiscono ad aumentare il benessere e la salute di tutti i cittadini nel tempo, anche se i risultati non sono spesso immediati”. “L’installazione delle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici va proprio in questa direzione – ha aggiunto il sindaco Parma – si tratta di un’operazione di sistema inserita in un quadro più ampio di interventi volti a favorire e incoraggiare stili di vita più sani e rispettosi dell’ambiente. E considerato che nel bilancio familiare di ognuno di noi è importante fare una valutazione costi/benefici, è utile sottolineare che le Case dell’Acqua e del Pulito consentono anche un notevole risparmio economico”.



L’inaugurazione della prima colonnina si è poi conclusa con la dimostrazione pratica della ricarica del veicolo elettrico, per la quale occorre semplicemente collegare la presa dell’auto a quella della colonnina con un apposito cavo. Per quanto riguarda il pagamento, si può effettuare inserendo una card che viene rilasciata dal proprio fornitore di energia oppure direttamente da una delle numerose app scaricabili sullo smartphone (con addebito su PayPal o carta di credito). Sebbene installate e in gestione ad Enel X Mobility, le colonnine di ricarica sono open e possono quindi essere utilizzate indifferentemente dal proprio fornitore di energia elettrica, da cui dipende anche il costo del servizio.