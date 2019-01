Misano, partiti i lavori di riqualificazione e arredo urbano di via Emilia e via Platani

Attualità

Misano Adriatico

| 14:39 - 14 Gennaio 2019

I lavori in via Emilia.

L’amministrazione Comunale di Misano informa che in queste ore sono partiti i lavori di riqualificazione urbana e messa in sicurezza di via Emilia e via Platani, arterie che, nel periodo estivo, hanno un forte intensità di traffico, causata dalla notevole presenza di turisti.



I lavori hanno l’obiettivo di dare spinta alla riqualificazione urbana nel tratto turistico uniformando la cartolina a mare di Misano e rispondendo nel medesimo tempo all’esigenza di un turismo sempre più legato alla vivibilità e l’armonia dei luoghi.



Gli interventi prevedono l’ampliamento del marciapiede pubblico lato mare e la realizzazione di una corsia ciclabile lato monte in modo da aumentare sia la percorrenza pedonale della “passeggiata turistica” nelle ore serali in presenza di Z.T.L., sia la sicurezza della viabilità ciclabile.



Entrando nel merito dei lavori, questi saranno gli interventi che si completeranno entro la Pasqua e che avranno un costo pari ad euro 180mila finanziati in parte dal Comune di Misano e in parte dalla regione Emilia-Romagna: ampliamento del marciapiede esistente in lastre di porfido lato mare; rifacimento delle cordolature esistenti; spostamento delle caditoie di raccolta delle acque piovane stradali lato mare; riasfaltatura dell’intera sede stradale tramite tappetino bituminoso, nuova Segnaletica orizzontale e verticale; predisposizione di eventuali futuri sottoservizi tramite la posa di nuovi cavidotti; eliminazione delle vetuste fioriere esistenti; realizzazione di nuove pavimentazione di raccordo con le vie trasversali esistenti; nuovi arredi Urbani (panchine,cestini, ecc.); realizzazione di nuova “Piazzetta” per la sosta occasionale di veicoli, posta all’incrocio fra la Via Emilia e Via Piemonte, tramite autobloccanti grigliati drenanti.