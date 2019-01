La Terapia Intensiva Neonatale dell’ ‘Infermi’ di Rimini fa scuola: qui corsi di formazione

Attualità

Rimini

| 14:32 - 14 Gennaio 2019

Alcuni docenti del corso.

La Terapia Intensiva Neonatale (TIN) dell’ospedale “Infermi” di Rimini è punto di riferimento formativo a livello regionale: tutto grazie alla stretta collaborazione tra la società civile e l’Ausl Romagna e le buone pratiche che maturano all’interno di questa.

Solo un anno fa la onlus “Rimini Solidale” di Rimini donava all’Unità operativa di TIN dell’ospedale “Infermi” un ecografo indispensabile per ricercare i vasi sanguigni nei neonati, in modo da potervi inserire in maniera più sicura e meno traumatica i cateteri venosi centrali, evitando così di pungere “alla cieca” i “piccolissimi” pazienti. Si tratta di una procedura frequente nei bambini più piccoli e più fragili, fondamentale per potere somministrare nutrizione e farmaci e quindi aumentarne la sopravvivenza. L’inserimento ecoguidato dei cateteri venosi centrali rappresenta una nuova frontiera nella moderna neonatologia.

Su questo argomento presso le aule formative di Rimini dell’Ausl, si sta tenendo il primo corso rivolto agli operatori, sia medici che infermieri, di tutta la Regione, tenuto dall’equipe di Rimini (dottor Giovanni Barone e dottoressa Gina Ancora, direttore dall’Unità operativa) insieme ad illustri docenti della Università Cattolica di Roma.